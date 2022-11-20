Formula 1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2022
Μετά τον τελευταίο αγώνα όλα ξεκαθάρισαν στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.
Το GP Αμπου Ντάμπι ήταν ο τελευταίος αγώνας της φετινής χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και σε αυτόν διευθετήθηκαν όσες εκκρεμότητες είχαν μείνει ανοιχτές. Ο Σαρλ Λεκλέρ κέρδισε τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών και δεν είχαμε αλλαγές στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, παρά τις μάχες μέχρι το τέλος.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING RBPT
|454
|2
|Charles Leclerc
|FERRARI
|308
|3
|Sergio Perez
|RED BULL RACING RBPT
|305
|4
|George Russell
|MERCEDES
|275
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|246
|6
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|240
|7
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|122
|8
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|92
|9
|Fernando Alonso
|ALPINE RENAULT
|81
|10
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|49
|11
|Sebastian Vettel
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|37
|12
|Daniel Ricciardo
|MCLAREN MERCEDES
|37
|13
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|25
|14
|Pierre Gasly
|ALPHATAURI RBPT
|23
|15
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|18
|16
|Mick Schumacher
|HAAS FERRARI
|12
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI RBPT
|12
|18
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|19
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|4
|20
|Nicholas Latifi
|WILLIAMS MERCEDES
|2
|21
|Nyck De Vries
|WILLIAMS MERCEDES
|2
|22
|Nico Hulkenberg
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING RBPT
|759
|2
|FERRARI
|554
|3
|MERCEDES
|515
|4
|ALPINE RENAULT
|173
|5
|MCLAREN MERCEDES
|159
|6
|ALFA ROMEO FERRARI
|55
|7
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|55
|8
|HAAS FERRARI
|37
|9
|ALPHATAURI RBPT
|35
|10
|WILLIAMS MERCEDES
|8