Formula 1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2022

Κώστας Παστρίμας
Formula 1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2022
Μετά τον τελευταίο αγώνα όλα ξεκαθάρισαν στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Το GP Αμπου Ντάμπι ήταν ο τελευταίος αγώνας της φετινής χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και σε αυτόν διευθετήθηκαν όσες εκκρεμότητες είχαν μείνει ανοιχτές. Ο Σαρλ Λεκλέρ κέρδισε τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών και δεν είχαμε αλλαγές στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, παρά τις μάχες μέχρι το τέλος.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING RBPT454
2Charles LeclercFERRARI308
3Sergio PerezRED BULL RACING RBPT305
4George RussellMERCEDES275
5Carlos SainzFERRARI246
6Lewis HamiltonMERCEDES240
7Lando NorrisMCLAREN MERCEDES122
8Esteban OconALPINE RENAULT92
9Fernando AlonsoALPINE RENAULT81
10Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI49
11Sebastian VettelASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES37
12Daniel RicciardoMCLAREN MERCEDES37
13Kevin MagnussenHAAS FERRARI25
14Pierre GaslyALPHATAURI RBPT23
15Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES18
16Mick SchumacherHAAS FERRARI12
17Yuki TsunodaALPHATAURI RBPT12
18Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI6
19Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES4
20Nicholas LatifiWILLIAMS MERCEDES2
21Nyck De VriesWILLIAMS MERCEDES2
22Nico HulkenbergASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING RBPT759
2FERRARI554
3MERCEDES515
4ALPINE RENAULT173
5MCLAREN MERCEDES159
6ALFA ROMEO FERRARI55
7ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES55
8HAAS FERRARI37
9ALPHATAURI RBPT35
10WILLIAMS MERCEDES8

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