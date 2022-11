Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στον τελευταίο αγώνα της F1 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίου του εξασφάλισε τη 2η θέση στην τελική βαθμολογία.

Σε μάχη στρατηγικής εξελίχθηκε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, με τους κορυφαίους συνδυασμούς να επιλέξουν διαφορετικά μονοπάτια με τη διαχείριση των ελαστικών. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε για 15η φορά στο 2022, όμως το ενδιαφέρον ήταν στις θέσεις πίσω του.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ έδωσαν σκληρή μάχη στη Γιας Μαρίνα, με τον Μονεγάσκο να τερματίζει εν τέλει στη 2η θέση. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τον οδηγό της Scuderia Ferrari στη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, με μία πολύ αξιόλογη εμφάνιση με δεδομένο πως είχαν καθαρά το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο στο grid, πίσω από αυτό της Red Bull Racing.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Λεκλέρ μίλησε για τον αγώνα του στο Άμπου Ντάμπι, όντας ιδιαίτερα ευχαριστημένος και καταπονημένος: «Αγωνιζόμουν στο 110% των δυνατοτήτων μου από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Ήταν ο τέλειος αγώνας για εμάς ειλικρινά, δεν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα. Γνώριζα πως η μόνη πιθανότητα για εμάς να κερδίσουμε τον Πέρεζ ήταν με το να ακολουθήσουμε διαφορετική στρατηγική και να παίξουμε με τη διαχείριση των ελαστικών που πήγε πολύ καλά. Καταφέραμε να κάνουμε το ένα pit-stop να λειτουργήσει, κάτι για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος».

Όσο για τη 2η θέση που κατέκτησε στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Μονεγάσκος δήλωσε: «Ελπίζω του χρόνου να κάνουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά και να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, αλλά σε σχέση με το που ήμασταν πέρυσι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Πιστεύω πως βελτιωθήκαμε μέσα στη σεζόν από πλευράς στρατηγικής, αλλά πρέπει να δουλέψουμε το ρυθμό αγώνα μας, γιατί εκεί δυσκολευόμαστε πολύ».

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ferrari εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, μπροστά από τη Mercedes-AMG.

