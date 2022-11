Η McLaren επέλεξε να γιορτάσει τον τελευταίο αγώνα της F1 για στο 2022, με έναν ειδικό χρωματισμό στην MCL36.

Όπως έκανε στη Σιγκαπούρη και στην Ιαπωνία, έτσι και στο Άμπου Ντάμπι, η ομάδα της McLaren θα κάνει μία ιδιαίτερη εμφάνιση. Από τον Cypberpunk σχεδιασμό της MCL36, η βρετανική ομάδα περνά σε έναν πιο εξωτικό, που ταιριάζει απόλυτα με τον αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το νέο αυτό livery δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το βασικό της χορηγό, τη Vuse, με τις διαφορές να είναι εμφανείς στην εμπρός αεροτομή, στα sidepod και το αμάξωμα της MCL36.

