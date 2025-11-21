O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Λας Βέγκας με το FP2, το οποίο ήταν κρίσιμο για ομάδες και οδηγούς. Στη διαδικασία αυτή είδαμε τους χρόνους να πέφτουν παρά το ψιλόβροχο λίγα λεπτά πριν το πράσινο φως στο τέλος του pit-lane, καθώς η πρόσφυση της πίστας βελτιώθηκε και οι ομάδες βρήκαν νέες, καλύτερες λύσεις στο στήσιμο των μονοθεσίων τους.

Το FP2 ωστόσο δεν κύλισε όπως ήθελαν όλοι, μιας και η κόκκινη σημαία επηρέασε σημαντικά τη δράση. Η Διεύθυνση Αγώνα διέκοψε τη διαδικασία με περίπου 20 λεπτά για το φινάλε, καθώς ένα καπάκι αποχέτευσης είχε «χαλαρώσει». Σε περίπτωση που έφευγε από τη θέση του ενώ περνούσε μονοθέσιο από πάνω, τότε θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά, όπως το 2023 στο μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ.

Παρά το γεγονός πως η δράση συνεχίστηκε με 6 λεπτά για το φινάλε, η διαδικασία διεκόπη και πάλι μην επιτρέποντας σε κανέναν να βελτιώσει το χρόνο του.

Κερδισμένος ο Νόρις

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Λας Βέγκας ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:33,602 και πήρε την 1η θέση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Η McLaren MCL39 δυσκολεύεται στη συγκεκριμένη διαδρομή και το γεγονός πως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Formula 1 είναι στην κορυφή της κατάταξης δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα λόγω των κόκκινων σημαιών.

Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με τον Ιταλό να είναι μόλις 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Νόρις. Ο τρίτος Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ήταν 0,161 δλ μακριά από την κορυφή, όμως έκανε ταχύτερη επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Μονεγάσκος είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει έως τώρα, καθώς έδειξε πολύ εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας με την SF-25.

Οι Φερστάπεν και Πιάστρι… ψάχνονται

Ακολούθησαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber και οι οδηγοί της Racing Bulls, Ίσακ Χατζάρ και Λίαμ Λόσον στις θέσεις 5 και 6, οι οποίοι έκαναν ταχύτερη επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν 7ος, ενώ 8ος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Μόλις στην 9η θέση ο Μαξ Φερστάπεν, με τον ταχύτερο χρόνο του να έρχεται με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ωστόσο ο Ολλανδός είχε έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 14ος και δεν κατάφερε ποτέ να κάνει έναν αντιπροσωπευτικό χρόνο.

Λόγω των συνεχών διακοπών, κανένας οδηγός δεν κατάφερε να κάνει προσομοίωση αγώνα στο Λας Βέγκας.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στις 2:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 06:00 ώρα Ελλάδος, με το LIVE μας να ξεκινά από τις 05:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Λας Βέγκας

