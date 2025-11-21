Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο πανηγύρισε βάθρο στην F1 μετά από 7 χρόνια (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με ένα ακόμη ταξίδι στην ιστορία. Στη Formula 1 έχει πραγματοποιηθεί σαν σήμερα ένας αγώνας της συναρπαστικής σεζόν του 2021. Επιπλέον, ένας πρώην οδηγός γεννήθηκε πριν από 82 χρόνια, ενώ το WRC επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μ. Βρετανία.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο Γάλλος ήρωας της F1, Ζακ Λαφίτ. Έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1974 και συνολικά αγωνίστηκε σε 176 Grand Prix με τη Williams και τη Ligier. Αποσύρθηκε πρόωρα από την F1 το 1986, όταν έσπασε και τα δυο του πόδια σε μια άσχημη σύγκρουση, στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Επανήλθε στους αγώνες λίγο καιρό αργότερα, κάνοντας αξιόλογες εμφανίσεις σε πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού ανά την Ευρώπη, με την BMW και τη Mercedes-Benz. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 1996, μετά από μια συμμετοχή στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Σαν σήμερα το 1973, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για το νεοσύστατο WRC. Το βάθρο μονοπωλήθηκε από τρία Escort Mk1, με νικητή τον Χάνου Μίκολα. Τα άλλα δύο Ford είχαν για πληρώματα τους Ρότζερ Κλαρκ και Μάρκου Άλεν.

Σαν σήμερα το 2021, η Formula 1 επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Κατάρ και την πίστα του Λουσέιλ. Ο αγώνας αυτός αντικατέστησε το Grand Prix Αυστραλίας. Ο Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε από την pole position και πήρε μια μεγάλης σημασίας νίκη στη μάχη του τίτλου. Ο Μαξ Φερστάπεν -έπειτα από ποινή στη θέση εκκίνησής του- τερμάτισε δεύτερος. Λίγη από τη δόξα των δύο πρωταγωνιστών της σεζόν «έκλεψε» ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1 μετά το 2014.

Φωτογραφίες: Alpine media