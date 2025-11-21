O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας.

Η δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας, ο 22ος αγώνας της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μπροστά τους μία ώρα ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες έκαναν τη ζωή των οδηγών δύσκολη, καθώς σε συνδυασμό με τη χαμηλή πρόσφυση πίστας, ο χειρισμός των μονοθεσίων ήταν ιδιαίτερα δύσκολος.

O… ορεξάτος Λεκλέρ

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:34,802 και έθεσε το ρυθμό για τη συνέχεια του τριημέρου. Πίσω του ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, σε μία πολύ θετική πρώτη περίοδο για τη βρετανική ομάδα.

Η πρώτη έκπληξη ήταν στην 3η θέση, με τον Γιούκι Τσουνόντα να κερδίζει τον Μαξ Φερστάπεν σε επίσημη διαδικασία, όμως είχαν διαφορετικό στήσιμο στα μονοθέσιά τους. Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Williams ήταν στην 5η θέση.

Με δυσκολίες ξεκίνησε το τριήμερο για τη McLaren, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να είναι στις θέσεις 6 κα 8, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτο. Ανάμεσά τους ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, με τον Γάλλο να κάνει τον καλύτερο χρόνο του στο τέλος της διαδικασίας. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Two laps in a row curtailed for Lando! 😳



He's certainly attacking in FP1... and his race engineer tells him that it's "good to challenge the braking there"#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TkrbHI8ddb — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 06:00 ώρα Ελλάδος με το FP2 διάρκειας μίας ώρας.

Αποτελέσματα FP1 GP Λας Βέγκας

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.