Έπειτα από το θάνατο του Ντίτριχ Μάτεσιτς, στις τάξεις της Red Bull Racing περιμένουν αλλαγές στη «μαμά» εταιρεία στο προσεχές μέλλον.

Πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της Red Bull, Ντίτριχ Μάτεσιτς. Η είδηση γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής της Formula 1, κάτι που προκάλεσε σοκ στην αγωνιστική ομάδα. Με το αποτέλεσμα όμως που έφεραν οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ στο Τέξας, οι «ταύροι» εξασφάλισαν το πρώτο τους πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από 9 χρόνια.

Για τη μετά Μάτεσιτς εποχή μίλησε ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανεξαρτησία που έχει κερδίσει η Red Bull Racing: «Σίγουρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Η Red Bull Racing είναι το πιο αποδοτικό εμπορικό κομμάτι του ομίλου. Έχουμε δουλέψει ανεξάρτητα στο παρελθόν. Είμαστε οι μόνοι που δεν χρειάστηκε ποτέ να ακολουθήσουμε ορισμένους κανόνες της εταιρείας. Η αυτονομία αυτή υπήρχε με τη συγκατάθεση του Μάτεσιτς, όμως έχει ήδη διαρρεύσει η είδηση πως η νέα διαχείριση θέλει να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στην F1. Αυτό θα γίνει όπως τώρα, με μία ηχηρή αυτονομία».

Επιπλέον αλλαγές θα έρθουν στην ομάδα της Formula 1. Βασικός στόχος της Red Bull Racing τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τον Μάρκο, είναι να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις της. Όπως αποκάλυψε, η αυστριακή ομάδα κατασκευάζει ήδη τη δική της αεροδυναμική της σήραγγα.

«Το πρόβλημα που έχουμε με τη σήραγγά μας είναι πως κατασκευάστηκε μετά τον πόλεμο από το Υπουργείο Άμυνας. Είναι τεράστιο κτίριο και δεν έχει καλή μόνωση. Ειδικά όταν έχει κρύο παίρνει αρκετή ώρα για να θερμανθεί. Γι’ αυτό χτίζουμε μία νέα αεορδυναμική σήραγγα στις εγκαταστάσεις μας, το οποίο είναι ανόητο γιατί κινούμαστε ολοένα και περισσότερο προς την εξέλιξη μέσω CFD προσομοιώσεων. Έχουμε ήδη το κτίριο όπου θα τοποθετηθεί η σήραγγα, αλλά θα μας πάρει δύο-τρία χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες», πρόσθεσε ο Αυστριακός.

