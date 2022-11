Η Scuderia Ferrari αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση να διακόψει την εξέλιξη της F1-75 πριν την τελική ευθεία της σεζόν του 2022, λόγω του ορίου κόστους της F1.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη Scuderia Ferrari. Στην αρχή της σεζόν η ιταλική ομάδα είχε το ταχύτερο μονοθέσιο, σκοράροντας δύο νίκες στα τρία πρώτα Grand Prix της σεζόν δια χειρός Σαρλ Λεκλέρ.

Όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το ιταλικό στρατόπεδο, μιας και είδε τη Red Bull Racing να επικρατεί στον τομέα της εξέλιξης, μετατρέποντας την RB18 σε κυρίαρχο μονοθέσιο. Στους τελευταίους αγώνες μάλιστα, η Mercedes-AMG είναι κατά πολύ ταχύτερη της Scuderia, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει στο Σάο Πάολο την πρώτη νίκη των Γερμανών στο 2022.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Βραζιλίας, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Μαρία Μπινότο, μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε η ομάδα του στην εξέλιξη του μονοθεσίου της φετινής χρονιάς: «Δεν ήταν επιλογή μας να σταματήσουμε την εξέλιξη του μονοθεσίου, απλά μας τελείωσαν τα χρήματα λόγω budget cap. Πολύ απλά, ήμασταν στο όριο. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία να εξελίξουμε το μονοθέσιό μας, οπότε μείναμε στάσιμοι σε αυτό που είχαμε».

Παρά το γεγονός πως το ιταλικό εργοστάσιο παράτησε τη φετινή χρονιά, δεν συμβαίνει το ίδιο για την επόμενη. Το πρότζεκτ του μονοθεσίου για το 2023 προχωράει κανονικά και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης.

Ο Μπινότο εξηγεί: «Φυσικά δεν κάναμε κανέναν συμβιβασμό με την εξέλιξη για το μονοθέσιο του 2023. Αλλά σίγουρα σταματήσαμε νωρίς την εξέλιξη του φετινού μας μονοθεσίου. Αυτό έγινε επειδή εκτός από την κανονική εξέλιξη που πραγματοποιούμε, πρέπει να παράγουμε και εξαρτήματα τα οποία φέρνουμε μαζί μας στους αγώνες. Αυτά ήταν επιπλέον χρήματα που έπρεπε να ξοδέψουμε, τα οποία δεν είχαμε να διαθέσουμε εξ’ αρχής».

Αρκετές φορές στο 2022 είδαμε τους οδηγούς της Ferrari να έχουν εξόδους που προκάλεσαν ζημιές στα μονοθέσιά τους. Οι δηλώσεις του Μπινότο μαρτυρούν το αντίκτυπο που έχουν οι μη προγραμματισμένες παραγωγές εξαρτημάτων όπως μέρη αμαξώματος, αεροτομές, ακόμη και μηχανικά μέρη, που έχουν αντίκτυπο στο ετήσιο budget cap της ομάδας.

