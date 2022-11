Οι δύο οδηγοί είχαν μία συγκλονιστική μονομαχία στο πλαίσιο του Αγώνα Spint για το Grand Prix της F1 στη Βραζιλία.

Εικόνες από το… μέλλον της Formula 1 είδαμε κατά τη διάρκεια του Αγώνα Spint στο πλαίσιο του Grand Prix του Σάο Πάουλο. Επί τρεις και πλέον γύρους, Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ πρωταγωνιστούσαν σε μία συναρπαστική αλλά «καθαρή» μονομαχία για την πρώτη θέση.

O οδηγός της Mercedes-AMG Petronas «κόλλησε» πίσω από εκείνον της Red Bull Racing όταν φτάσαμε στα μισά του αγώνα, δηλαδή στον 12ο από τους 24 γύρους στο Ιντερλάγκος. Έχοντας ελαστικά μαλακής γόμας, ο Βρετανός είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό από τον Ολλανδό που ατυχώς, επέλεξε τη μέση γόμα.

Ο Ράσελ ήξερε πως έπρεπε να εκμεταλλευτεί τον υπεροχή των ελαστικών του, αφού υπήρχε η πιθανότητα αυτή η ισορροπία να αλλάξει προς το τέλος του αγώνα. Όμως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έπαιζε αποτελεσματική άμυνα.

