Ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στην F1, επικρατώντας στον Αγώνα Sprint της Βραζιλίας.

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε μετά το πέσιμο της καρό σημαίας του Αγώνα Sprint της Βραζιλίας ο Τζορτζ Ράσελ. Στο πλαίσιο του εικοστού-πρώτου φετινού Grand Prix και ογδοηκοστού-πρώτου στην καριέρα του Βρετανού στην F1, ήρθε επιτέλους η πολυπόθητη πρώτη νίκη!

Η επιτυχία του 24χρονου που παράλληλα αποτελεί και την πρώτη φετινή νίκη της Mercedes-AMG Petronas, ήρθε μετά από συναρπαστική μάχη με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν.

Μετά την ολοκλήρωση των 24ων γύρων, ο Ράσελ δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του: «Είναι απίστευτο. Δεν περίμενα να έχω τέτοιο ρυθμό. Καταδεικνύει τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει όλοι στην ομάδα και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, ειδικά στους τελευταίους τρεις αγώνες. Από το Όστιν και μετά, η αίσθηση του μονοθεσίου είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω πως θα ήταν η μάχη αν ο Max είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών αλλά όπως και να έχει, νιώθω υπέροχα που στέκομαι εδώ».

Η επόμενη ερώτηση στο πλαίσιο της τηλεοπτικής συνέντευξης του νικητή, αφορούσε στο βαθμό ρίσκου που περιελάμβανε η μάχη-διαρκείας με τον Φερστάπεν.

