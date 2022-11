Όπως αποδείχθηκε και στον Αγώνα Sprint, στο αποψινό GP της μπορεί να δούμε διαφορετικές επιλογές που θα ανακατέψουν την τράπουλα.

Ήρθε η ώρα για την προτελευταία μάχη του 2022, με το Grand Prix του Σάο Πάουλο (όπως είναι το επίσημο όνομά του), να υποδέχεται ομάδες και οδηγούς στο πλαίσιο του εικοστού-πρώτου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Με μικρή αλλά όχι μηδενική πιθανότητα βροχής απόψε στο Ιντερλάγκος, όλα είναι ανοιχτά από στρατηγικής πλευράς. Το ίδιο βέβαια θα ισχύει ακόμα κι αν χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σλικ ελαστικά στον 71 γύρων αγώνα - όπως συνέβη στο Sprint.



Η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας για το Grand Prix στη Βραζιλία: Η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Οι δυο προηγούμενοι αγώνες στο Όστιν και στην Πόλη του Μεξικού έγιναν με την ίδια επιλογή γομών.

Το Autodromo José Carlos Pace πήρε το όνομά του από το διάσημο Βραζιλιάνο οδηγό που είχε 73 συμμετοχές και μία νίκη στον μαγικό κόσμο της Formula 1 αλλά έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα σε ηλικία 32 ετών. Η αγωνιστική διαδρομή έχει φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και περιέχει 15 στροφές που καταπονούν με μέτρια πλευρικά φορτία τα ελαστικά.





Έχουμε συχνά εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, όπως είπαμε ο καιρός μπορεί να αποδειχθεί ευμετάβλητος ενώ συχνά βλέπουμε μπερδεμένες στρατηγικές από τις ομάδες. Όπως και πέρυσι άλλωστε, που είδαμε πολλές διαφορετικές επιλογές. Αυτή που οδήγησε τους Λούις Χάμιλτον, Μαξ Φερστάπεν και Βάλτερι Μπότας στο βάθρο όμως, ήταν με δύο pitstop: εκκίνηση με τη μέση γόμα και μετά δύο stint με τη σκληρή.

Φέτος μάλλον θα δούμε κάτι διαφορετικό αφού όπως αποδείχθηκε στο συναρπαστικό Αγώνα Sprint, η μαλακή γόμα αποτελεί την πιο αποδοτική επιλογή άρα αναμένεται να τη δούμε να αξιοποιείται.



Ο διευθυντής motorsport της Pirelli, Μάριο Ίζολα, είπε σχετικά: «Στο Ιντερλάγκος έχουμε τον μικρότερο σε μήκος, γύρο της χρονιάς, μετά το Μονακό και το Μεξικό. Πρόκειται για μια ιστορική πίστα με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, που συνδυάζει γρήγορα τμήματα, με αλληλουχία στροφών μέσης ταχύτητας - όπως τα περίφημα “S” του Άιρτον Σένα. Δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τα ελαστικά όσον αφορά στην πρόσφυση και στην σταθερότητα στο φρενάρισμα, καθώς η σχεδίαση της αγωνιστικής διαδρομής περιλαμβάνει συνεχή ροή χωρίς αργές στροφές. Αυτό διευκολύνει τις ομάδες όσον αφορά στη διαχείριση της φθοράς των πίσω ελαστικών. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα φετινά μονοθέσια στην πίστα. Επίσης περιμένουμε πολλές διαφορετικές στρατηγικές. Παρά το μικρό μήκος της πίστας, γίνονται πολλά προσπεράσματα. Πέρυσι ο Χάμιλτον ήταν πρωταγωνιστής σε μια επιστροφή από την 10η θέση που του έδωσε τη νίκη με στρατηγική δυο αλλαγών. Οπότε φέτος με τη νέα γενιά μονοθεσίων και ελαστικών περιμένουμε έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα».

Το Grand Prix Βραζιλίας αρχίζει στις 20.00 ώρα Ελλάδας με το LIVE του Gazzetta να ξεκινά 20 λεπτά νωρίτερα. Με όλες τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όλο το παρασκήνιο, εικόνες και videos από όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία. Μη το χάσετε!





Φωτογραφίες: Pirelli