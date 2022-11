Άκρως απογοητευμένος ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, με το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών της F1 στο Σάο Πάολο.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας πρωταγωνιστής-έκπληξη αποδείχθηκε ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Το μερίδιό της από τη δημοσιότητα -όχι απαραίτητα θετιική- διεκδίκσησε όμως και η Ferrari έβαλε στον Λεκλέρ τα ενδιάμεσα ελαστικά στο ξεκίνημα του Q3, με τη βροχή να μην έχει ξεκινήσει ακόμα.

Όταν κατάλαβαν το λάθος τους και ο Μονεγάσκος μπήκε για φρέσκο σετ σλικ ελαστικών, η βροχή έπεφτε πλέον με μεγάλη ένταση στο Ιντερλάγος. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζορτζ Ράσελ είχε έξοδο στη στροφή 4 και προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Μετά το τέλος του Q3 ο Λεκλέρ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του σε δηλώσεις του στο Sky Sports.«Θα μιλήσω με την ομάδα για το τι έγινε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε το τι μπορούμε να κάνουμε μελλοντικά σε αυτές τις μεικτές συνθήκες. Αλλά είμαι τρομερά απογοητευμένος. Περίμενα τη βροχή στο Q3 που δεν ήρθε εγκαίρως. Είχαμε το ρυθμό, αλλά… Αποδέχθηκα την απόφαση να δοκιμάσουμε τα ενδιάμεσα ελαστικά και μετά απλά περίμενα τη βροχή. Έχουμε ακόμα ένα καλό μονοθέσιο, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και προφανώς να τα κάνουμε όλα σωστά το υπόλοιπο τριήμερο».

Not at all the Quali we wanted. Fully focused on tomorrow’s Sprint and Sunday’s race. #essereFerrari 🔴 #BrazilGP pic.twitter.com/lYpJnh4qdQ