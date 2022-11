Πώς θα παραταχθούν οι 20 οδηγοί της F1 στον πρώτο εκ των δύο αγώνων του αγωνιστικού τριημέρου στο Σάο Πάολο; Η απάντηση παρακάτω.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1 έχουμε Αγώνα Σπριντ, πράγμα που σημαίνει πως άλλαξε η δομή του τριημέρου. Οι κατατακτήριες δοκιμές μεταφέρθηκαν την Παρασκευή και μας χάρισαν μία από τις πιο δραματικές και ανατρεπτικές διαδικασίες της χρονιάς.

Ο Κέβιν Μάγκνουσεν πήρε την pole position κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και θα εκκινήσει 1ος τον Αγώνα Σπριντ 24 γύρων στο Ιντερλάγος. Ο Δανός θα βρίσκεται στην αγωνιστική γραμμή, άρα θα έχει την εξωτερική για την πρώτη στροφή. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος θέλει να ξεμπερδέψει με τον οδηγό της Haas από νωρίς, ώστε να πάρει προβάδισμα νίκης. To 2021, τόσο στον αγώνα του Σαββάτου αλλά και στο Grand Prix της Κυριακής ο οδηγός που εκκίνησε 2ος, ήταν στην κορυφή μετά τη στροφή 1.

Πίσω τους θα βρίσκονται οι Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG και Λάντο Νόρις της McLaren, με τους δύο Βρετανούς να θέλουν όσο τίποτα ένα καλό αποτέλεσμα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επίσης η τέταρτη και η πέμπτη σειρά της εκκίνησης.

Ο Φερνάντο Αλόνσο της Alpine εκκινεί 7ος και δίπλα του θα έχει τον Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη W13. Πίσω τους ακριβώς θα βρίσκονται οι Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing και Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Οπότε αναμένουμε το κουαρτέτο αυτό να μας προσφέρει αρκετές μάχες - ειδικά στο ξεκίνημα του του Σπριντ. Τα αποτελέσματα του θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Grand Prix της Κυριακής.

Αυτό είναι το grid του Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix Βραζιλίας.

A mixed-up grid... after that qualifying session anything is possible! #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/RAXGCKkCkA