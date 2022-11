Δείτε on-board της εντυπωσιακή προσπάθειας που χάρισε στον Δανό την πρώτη του pole position στην F1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας είχαν ένα νέο, μεγάλο πρωταγωνιστή! Ο Κέβιν Μάγκνουσεν πανηγύρισε την παρθενική του pole position, με τη Haas F1 να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, βγάζοντας τον οδηγό της στην πίστα την κατάλληλη στιγμή για να γράψει ιστορία!

Ο 30χρονος δεν έχασε την ευκαιρία. Καθώς παρατάχθηκε πρώτος στο pit lane στην έναρξη του Q3, έκανε τον τέλειο γύρο στο μήκους 4.309 μέτρων Autódromo José Carlos Pace και τοποθέτησε εαυτόν στην προσωρινή pole.

Μία αξιοσημείωτη πρωτιά, σε συνθήκες ίδιες για όλους, που έπειτα μετουσιώθηκε σε pole χάρη στην κόκκινη σημαία από την έξοδο του Τζορτζ Ράσελ, που είχε ως αποτέλεσμα τα υπόλοιπα 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να διεξαχθούν πλέον με την πίστα βρεγμένη.

POLE BABY!!! Can't believe it!!! Thank you @HaasF1Team 👊👊👊 pic.twitter.com/uPDFayJNV8

Ο Μάγκνουσεν έγινε ο 106ος pole man στην ιστορία της Formula 1, 24ος διαφορετικός pole man στο Grand Prix Βραζιλίας και έκτος στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Δείτε λοιπόν το πώς, στο on board video από τη Haas VF-22. Με τον Δανό να πανηγυρίζει στην 141η του προσπάθεια σε κατατακτήριες δοκιμές, παρότι η ορατότητα ήταν περιορισμένη και αναζητούσε απεγνωσμένα τη στεγνή αγωνιστική γραμμή, καθώς προσπαθούσε να πλασάρει το μονοθέσιο της αμερικανικής ομάδας στις 15 στροφές της γεμάτης υψομετρικές διαφορές, πίστας του Σάο Πάουλο…

Jump aboard @KevinMagnussen's @HaasF1Team VF-22, for the lap that made him the 106th polesitter in F1 history! 🎥#BrazilGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/d8iX7xA1ci