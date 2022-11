Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις στήριξε την άποψη του Μαξ Φερστάπεν, πως οι Αγώνες Σπριντ δεν έχουν θέση στον κόσμο της F1.

Αρκετές φορές στο παρελθόν, ο Μαξ Φερστάπεν έχει εκφράσει την άποψή του πως οι Αγώνες Σπριντ δεν χρειάζονται στη Formula 1. O δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει αναφέρει πως «δεν πρόκειται για έναν πραγματικό αγώνα», καθώς η προτεραιότητα των οδηγών δεν είναι να κερδίσουν θέσεις ή να δώσουν σκληρές μάχες.

Η δομή των Αγώνων Σπριντ εισήλθε στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 2021 και άλλαξε τον τρόπο διεξαγωγής του τριημέρου όπως το ξέραμε σήμερα. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να «κερδίσει» τους οδηγούς και την πλειοψηφία των οπαδών, παρά τα όσα παρουσιάζονται στις επίσημες έρευνες της F1.

Ανάλογη άποψη με τον Φερστάπεν έχει και ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, ο οποίος απολαμβάνει περισσότερο τα παραδοσιακά φορμάτ αγώνων: «Μεγαλώνοντας, έβλεπα πάντα να υπάρχουν κατατακτήριες δοκιμές και μετά ο αγώνας. Αυτό γνώριζα πως ήταν πάντα η Formula 1 και στηρίζω την άποψη του Μαξ. Λατρεύω πολύ τη διαδικασία του να χτίζουμε το αγωνιστικό τριήμερο, την πίεση των κατατακτήριων δοκιμών και τον έναν αγώνα, με τίποτα να μην υπάρχει στο ενδιάμεσο».

Η Formula 1 ετοιμάζεται για τον τελευταίο Αγώνα Σπριντ του 2022 στο επερχόμενο Grand Prix Βραζιλίας. Το 2021, στο σπριντ του Ιντερλάγος είδαμε ένα εντυπωσιακό κρεσέντο από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εκκίνησε από την τελευταία θέση και τερμάτισε 5ος. Ο Νόρις αναφέρθηκε στην εμφάνιση του συμπατριώτη του.

«Αυτό ήταν κάτι έκανε ο Λιούις με την περυσινή Mercedes. Δεν πιστεύω πως είναι για όλους μία τέτοια εμφάνιση. Δεν είναι τόσο απλό όμως, να λέμε πως ο Λιούις έκανε αυτό ή έκανε εκείνο. Πρέπει να κοιτάμε όλο το grid, όλους τους οδηγούς. Σε μερικούς Αγώνες Σπριντ, οι οδηγοί μπορούν να διασκεδάσουν με τις μάχες τους. Κατανοώ πως πρόκειται για κάτι το οποίο υπάρχει απλά για να βελτιώσουμε το θέαμα. Όμως μου αρέσει η Formula 1 όπως είναι τώρα, γιατί μεγάλωσα έτσι. Μερικές φορές δεν μου αρέσουν οι αλλαγές», πρόσθεσε ο Βρετανός.

Η Formula 1 θα επεκτείνει τον αριθμό των Αγώνων Σπριντ το 2023. Από τους τρεις που έχουμε εφέτος, την επόμενη χρονιά θα αυξηθούν στους έξι.

Compelling viewing 🍿



Hamilton and Verstappen scrap for the lead at Interlagos 🇧🇷#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/rpn1UuhYGZ