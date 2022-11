Ο οδηγός της Haas F1 ήταν εκστασιασμένος από την κατάκτηση της pole position στο Grand Prix Βραζιλίας!

Πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει πως θα βλέπαμε στην pole position ένα μονοθέσιο της Haas. Ούτε καν όταν άρχισε να ψιχαλίζει. Ούτε και οι ίδιοι θα μπορούσαν να ελπίζουν σε ένα τέτοιο πλασάρισμα. Να όμως που έγινε πραγματικότητα, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν να πανηγυρίζει την παρθενική pole position της καριέρας του στη Formula 1!

O Δανός βγήκε πρώτος στην πίστα του Ιντερλάγκος στο Q3, σε ένα χρονικό σημείο που οι συνθήκες σταδιακά χειροτέρευαν και ο συνδυασμός του εξαιρετικού του γύρου και της κόκκινης σημαίας από την έξοδο της Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, τον τοποθέτησε στην pole!

