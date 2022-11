Πανικός προκλήθηκε στα social media έπειτα από το τεράστιο επίτευγμα του Κέβιν Μάγκνουσεν, στις κατατακτήριες δοκιμές της F1 στο Σάο Πάολο.

Πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας, κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει πως θα βλέπαμε στην pole position ένα μονοθέσιο της Haas. Όμως ο Κέβιν Μάγκνουσεν φρόντισε να μας διαψεύσει με τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας την πρώτη pole position για τον ίδιο και την αμερικανική ομάδα στη Formula 1.

Η επιτυχία αυτή της Haas είναι τεράστια για τα δεδομένα του σπορ, μιας και την περασμένη χρονιά ήταν η πιο αργή ομάδα του grid. Εύλογα, ο Μάγκνουσεν την πανηγύρισε δεόντως στο γκαράζ της ομάδας του.

Russell winning back some fans after helping Magnussen get pole pic.twitter.com/RrfZh9WZ28 — F1 MEMES (@f1trolls_) November 11, 2022

Αυτή η ξεχωριστή επιτυχία «έριξε» το ίντερνετ, με τους χρήστες του διαδικτύου να χαίρονται ιδιαίτερα που είδαν μία άλλη ομάδα πέραν των Red Bull Racing, Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG να παίρνει pole position. Φυσικά η χαρά αυτή συνδυάστηκε με τα ανάλογα memes, τα οποία γέμισαν τα social media.

f1 designers running to make a kevin magnussen pole position graphic pic.twitter.com/xPps4AHBwU — andy (@iiiuminateandy) November 11, 2022

Μέχρι και το κοινό στις κερκίδες έχασε την ψυχραιμία του και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Today the @HaasF1Team and @KevinMagnussen made history With us

Congrats from Brazilians



UH É MAGNUSSEN 🎉🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/NlPGBUCaVm — Turma do Padoque (@TurmadoPadoque) November 11, 2022

H αντίδραση του Μάγκνουσεν όταν είχε κριθεί η μάχη της pole position θα είναι για καιρό στη λίστα των δημιουργών memes.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει αναπαράσταση της μάχης του Q3 από κλιπ του Top Gear!

It’s too wet for slicks, no one’s gonna improve KEVIN MAGNUSSEN GETS POLE POSITION

Live footage of Denmark #F1 #BrazilianGP pic.twitter.com/wdxVOWO6ST — F1 Portrayed By Top Gear (@TopGearFormula1) November 11, 2022

Ήταν εσάς αυτή η πρώτη αντίδραση μετά την έκβαση των κατατακτήριων δοκιμών;

Magnussen got a pole position before Hamilton this year pic.twitter.com/7SZSuoejQV November 11, 2022

Από τη λίστα μας φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να λείπει και ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ.

Kevin Magnussen on POLE pic.twitter.com/y1BNwqC426 — F1 MEMES (@f1trolls_) November 11, 2022

All the sea on this planet is not going to be enough for this upgrade!! 🛥



Kevin Magnussen takes POLE for @HaasF1Team!



What a bunch of legends 😍#BrazilGP pic.twitter.com/cA2YCgfKhi — F1® Manager 2022 | OUT NOW! ​🏁​ (@F1Manager) November 11, 2022

