Η έξοδος του Τζορτζ Ράσελ «σφράγισε» το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών της F1 στο Ιντερλάγκος.

Η μάχη της pole position για το Grand Prix της Βραζιλίας, είχε έναν αναπάντεχο νικητή: τον Κέβιν Μάγκνουσεν! Ο Δανός εκμεταλλεύτηκε τη σωστή διαχείριση του Q3 από τη Haas F1, έκανε έναν τέλειο γύρο υπό απαιτητικές συνθήκες κι αυτός αποδείχθηκε αρκετός για να σπάσει το ρόδι – τόσο για εκείνον όσο και για την αμερικανική ομάδα.

Αν εξαιρεθεί ο Σαρλ Λεκλέρ που είχε την ατυχία η Ferrari να τον στείλει στην πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά, οι υπόλοιποι εννέα είχαν σλικ άρα λίγο-πολύ τις ίδιες πιθανότητες για ένα καλό χρόνο. Το μοναδικό πλεονέκτημα του Μάγκνουσεν ήταν πως βγήκε πρώτος στην ουρά στο pit lane.

Με τη βροχή σταδιακά να εντείνεται, είναι πιθανό το 1:11.674 του 30χρονου να μην «έσπαγε». Αλλά ήρθε το λάθος του Τζορτζ Ράσελ να «κλειδώσει» από νωρίς το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο της Mercedes W13 E Performance στα φρένα για τη στροφή 4 του Ιντερλάγκος, βγήκε στην αμμοπαγίδα και παρά την εντυπωσιακή προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, κόλλησε εκεί προκαλώντας καθεστώς κόκκινης σημαίας. Δείτε το λάθος του 24χρονου στο video που ακολουθεί…

Beached in the rain 😫



George Russell's qualifying ended in the gravel at Turn 4 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/QyhWf1ctq5