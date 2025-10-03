Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι υπό το φως των προβολέων.

H δράση στο Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP2. Οδηγοί και ομάδες είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους ενόψει της κρίσιμης συνέχειας του τριημέρου.

Η δεύτερη περίοδος δοκιμών επηρεάστηκε σημαντικά από τις δύο κόκκινες σημαίες που διέκοψαν τη δράση.

🟢 FP2 IS GOOO 🟢



This second practice session takes place in more representative conditions, so don't miss it! 👀#F1 #SingaporeGP

H McLaren έδειξε τα «δόντια» της

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Σιγκαπούρης ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O 23χρονος πρωτοπόρος της βαθμολογίας με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας έγραψε το 1:30,714 και πήρε την 1η θέση με τη McLaren MCL39.

O χρόνος αυτός ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, o οποίος ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός με τη VCARB02. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοση του αναβαθμισμένου μονοθεσίου του.

Όλα δείχνουν μετά τις δοκιμές της Παρασκευής πως πάμε σε μία μάχη ανάμεσα σε McLaren και Φερστάπεν, με τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου να είναι κρίσιμες.

Fernando is flying, sitting up in P3! 😎



He's only 0.020s off of Max Verstappen in second place 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XtEPjKqvXG — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Ανακατεμένη κατάταξη και προβλήματα για Ferrari

Στην 4η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να έχει εξαιρετικό ρυθμό. Ο χρόνος του ήταν 0,163 δλ μακριά από του πρωτοπόρου Πιάστρι. Ο Λάντο Νόρις δεν έκανε καλό χρόνο και έμεινε μόλις 5ος, ενώ ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη AMR26 ήταν 6ος. Ο Έστεμπαν Οκόν της Haas πήρε την 7η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ της Williams βρέθηκε στην 8η θέση, 0,585 δλ πίσω από την πρώτη θέση.

Η Scuderia Ferrari συμπλήρωσε την πρώτη 10άδα με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι στην 9η θέση και τον Λιούις Χάμιλτον να είναι 10ος. Αμφότεροι δεν είχαν καθαρό πέρασμα με τη μαλακή γόμα ελαστικών, καθώς η SF-25 είναι ιδιαίτερα νευρική στη Μαρίνα Μπέι. Μάλιστα ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε καλύτερο χρόνο με τη μεσαία γόμα της Pirelli και όχι με τη μαλακή. Το σημαντικό για τη Scuderia είναι πως η διαφορά των 0,7 δλ από τον Πιάστρι δεν είναι πραγματική.

Οι κόκκινες σημαίες

Το FP2 διεκόπη δύο φορές για διαφορετικά συμβάντα. Το πρώτο ήταν του Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, o οποίος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες της στροφής 16.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση όταν ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls χτύπησε στην εξωτερική της στροφής 17 πληγώνοντας σημαντικά το μονοθέσιό του.

🔴 RED FLAG 🔴



Into the wall goes Liam Lawson! 😱



He stops at the pit entry and is out of the car#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/6s9xmur9q4 — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 12:30 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη. Ακολουθεί το LIVE μας στις 15:40 ώρα Ελλάδος πριν τις κατατακτήριες δοκιμές στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 Grand Prix Σιγκαπούρης