Ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, κάνει το δικό του απολογισμό της φετινής χρονιάς, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως ο ίδιος θα περίμενε.

Στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς της Formula 1, άπαντες περίμεναν πως η Scuderia Ferrari θα πρωταγωνιστήσει, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τους δύο οδηγούς να έχουν ατυχίες, εγκαταλείψεις, ενώ δεν απέφυγαν και τα λάθη.

Ο Σάινθ μετρά έξι εγκαταλείψεις φέτος, ενώ έχει καταφέρει μόλις μία φορά να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Αναλύοντας τη φετινή του σεζόν στο motorsport.com, o Ισπανός οδηγός είχε περισσότερα αρνητικά από θετικά να πει: «Γνωρίζω πώς πρέπει να οδηγώ, αυτό είναι κάτι που γίνεται αυτόματα, δε σκέφτομαι πλέον τον τρόπο οδήγησής μου. Η φετινή σεζόν είναι εφιαλτική, για να πω την αλήθεια, με όλα όσα συνέβησαν. Υπήρχαν όλες αυτές οι εγκαταλείψεις, εγώ ήμουν αργός όταν το μονοθέσιο ήταν γρήγορο, ενώ τώρα είμαι γρήγορος και το μονοθέσιο δεν έχει την ταχύτητα που είχε νωρίτερα στη σεζόν, τίποτα δε λειτουργεί σωστά! Η χρονιά έχει άσχημη εξέλιξη, όμως το θετικό είναι πως διατηρώ το ηθικό μου ακόμα και σε μία τέτοια σεζόν, η οποία δε θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολη. Συνεχίζω να παλεύω με τους μηχανικούς μου, προσπαθώ να βελτιώνω τους γύρους μου με αυτό το μονοθέσιο. Νομίζω πως θα ήταν πολύ εύκολο να τα παρατήσω και να είναι η χρονιά χαμένη. Πιστεύω, ωστόσο, πως η pole-position στο Όστιν των ΗΠΑ και η ταχύτητα που είχα στο Μεξικό είναι θετικα σημάδια για το μέλλον».

Επιπλέον ο Ισπανός έκανε μία πρώτη εκτίμηση για την επόμενη σεζόν, όπου ελπίζει σε μία θετική πορεία για τη Ferrari. Ο στόχος των Ιταλών είναι να επιστρέψουν στην κορυφή και να μάθουν από τα λάθη τους.

«Θα έχουμε μία ακόμα ευκαιρία να παλέψουμε για το Πρωτάθλημα. Το 2023 θα είναι μία νέα σεζόν, θα έχουμε νέο μονοθέσιο, αλλά και νέους κανονισμούς αναφορικά με το πάτωμα. Πιστεύω πως η ομάδα θα φτιάξει ένα ακόμα πολύ καλό μονοθέσιο, όπως αυτό που είχαμε και φέτος και θα μάθουμε από τα λάθη μας. Θα μάθω κι εγώ ο ίδιος από τα λάθη που έχω κάνει τη φετινή σεζόν και θα είμαστε πιο έτοιμοι να δώσουμε μάχη για τον τίτλο. Αναμένω, επίσης, μία καλύτερη Mercedes, φαίνεται πως θα βρίσκεται μαζί μας στην κορυφή», πρόσθεσε ο Ισπανός.

Με δύο αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν για το τέλος της σεζόν, ο Σάινθ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας οδηγών, έχοντας συγκεντρώσει 212 πόντους, 63 λιγότερους από τον teammate του, Λεκλέρ.

Last time there was a sprint at Interlagos 👀#essereFerrari 🔴 #BrazilGP pic.twitter.com/J5BbCNwzjH