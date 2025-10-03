Ένα ιδιαίτερα παράξενο συμβάν έλαβε χώρα στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου δοκιμών της Formula 1 στη Σιγκαπούρη.

Τα pit-lane των πιστών στη Formula 1 δεν είναι όλα ίδια. Κάποια είναι φαρδιά και άλλα είναι πιο στενά. Στην περίπτωση της Σιγκαπούρης, που πραγματοποιείται το 18ο Grand Prix της φετινής σεζόν αυτό το τριήμερο, είναι από τα πιο στενά του grid.

Αυτό σημαίνει πως δύσκολα μπορούν να χωρέσουν δύο μονοθέσια στην ίδια γραμμή βγαίνοντας από το γκαράζ τους. Αυτό αποδείχθηκε πλήρως στο FP2 την Παρασκευή στη Μαρίνα Μπέι.

Έπειτα από διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας για το ατύχημα του Λίαμ Λόσον, είδαμε μία ασυνήθιστη σύγκρουση στο pit-lane ανάμεσα στους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ. Οι μηχανικοί της Ferrari αντέδρασαν πιο αργά από αυτούς της McLaren και έδωσαν σήμα στον Μονεγάσκο να βγει από το γκαράζ του την ώρα που ο Νόρις είχε ήδη κινηθεί προς τη γρήγορη λωρίδα για να πάρει θέση στην ουρά των μονοθεσίων που έβγαιναν στην πίστα.

Ως αποτέλεσμα τα δύο μονοθέσια ήρθαν σε επαφή, με τον οδηγό της McLaren να καταλήγει στον τοίχο του pit-lane και την εμπρός αεροτομή του να έχει σημαντική ζημιά.

Οι αγωνοδίκες όπως είναι λογικό κάλεσαν εκπρόσωπο της Ferrari για να δώσει εξηγήσεις για τα… συγκρουόμενα.