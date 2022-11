Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να είναι αδιάθετος λίγες ώρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης της F1 στο Σάο Πάολο.

Με κακούς οιωνούς ξεκινά την προσπάθειά της McLaren για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Βραζιλίας. Η βρετανική ομάδα μάχεται με την Alpine για την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι 7 βαθμούς πίσω από τη γαλλική ομάδα, με δύο αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1.

Σαν να μην έφτανε η μειονεκτική θέση στο πρωτάθλημα, μία ημέρα πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο Σάο Πάολο, ο Λάντο Νόρις ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δεν εμφανίστηκε στην πίστα. Όπως ενημέρωσε η McLaren, o Βρετανός ενδέχεται να έχει τροφική δηλητηρίαση, κάτι που θα επηρεάσει την προσπάθειά του στο Grand Prix.

O 22χρονος θα παραμείνει στο ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα σήμερα και άπαντες ευελπιστούν να είναι σε καλύτερη κατάσταση για το FP1 της Παρασκευής, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Σάο Πάολο ο Νόρις, η McLaren έχει μεγάλο πρόβλημα, μιας και δεν έχει μαζί της στη Βραζιλία κάποιον τρίτο οδηγό. Πιθανότατα θα χρειαστεί να δανειστεί κάποιον από μία άλλη ομάδα και για καλή της τύχη, στην πίστα θα βρίσκεται ο Νικ Ντε Βρις για λογαριασμό της Μercedes. O Ολλανδός είχε πάρει τη θέση του Άλεξ Άλμπον στη Williams στο Grand Prix Ιταλίας και είχε τερματίσει στην 9η θέση.

Το περυσινό Grand Prix Βραζιλίας είχε πάλι αγωνιστική δομή με Αγώνα Σπριντ. Σε αυτόν ο Νόρις τερμάτισε έκτος, ενώ στον κυρίως αγώνα ήταν δέκατος.

Lando is feeling unwell with suspected food poisoning, so he will rest in the hotel today. We expect him back at track tomorrow.



Get well soon, Lando! 🧡#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/Ut1k16Ado4