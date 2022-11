Η προετοιμασία του Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Αυστραλό να οδηγεί για πρώτη φορά μονοθέσιο των Βρετανών.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς της Formula 1 δεν ήταν άλλη από τη μετεγγραφή του Όσκαρ Πιάστρι στη McLaren για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023. Ο πρωταθλητής της Formula 2 για το 2021 θα πάρει τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος θα μείνει εκτός grid την επόμενη χρονιά.



Ένα πρόβλημα της McLaren είναι πως μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν, δεν μπορεί να βάλει τον Πιάστρι στο φετινό της μονοθέσιο. Μία περίπτωση θα μπορούσε να είναι το τεστ νέων οδηγών στο Άμπου Ντάμπι μετά το τέλος της χρονιάς, όμως η Alpine δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να οδηγήσει για αντίπαλη ομάδα πριν ολοκληρωθεί το μεταξύ τους συμβόλαιο.

Όμως όπως όλα δείχνουν, η ομάδα του Ουόκινγκ βρήκε μία μέση λύση, για να τσεκάρει τις ικανότητες του Αυστραλού. Όπως αναφέρει το AutoHebdo, η McLaren διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα ένα διήμερο τεστ για τον Πιάστρι, στην πίστα Πολ Ρικάρ της Γαλλίας. Εκεί ο 21χρονος οδήγησε μονοθέσιο προηγούμενης γενιάς (πριν το 2022), στην πρώτη του, ανεπίσημη εμφάνιση με την βρετανική ομάδα.

BREAKING: Oscar Piastri will race for @McLarenF1 in 2023#F1 pic.twitter.com/ssw5PzWbSV