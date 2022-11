Ο οδηγός της McLaren, Ντάνιελ Ρικάρντο, παραδέχθηκε πως το ψυχολογικό αντίκτυπο που είχε στη ζωή του η έλλειψη ταχύτητάς στην F1, τον ανάγκασε να ζητήσει βοήθεια.

Όταν η McLaren ανακοίνωσε πως ο Ντάνιελ Ρικάρντο θα ενταχθεί στο δυναμικό της το 2021, κανένας δεν περίμενε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν με αυτό τον άσχημο τρόπο. Παρότι ο Αυστραλός είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια, βλέπει τη θέση του να χάνεται μετά από μόλις δύο στην ομάδα του Ουόκινγκ. Τη θέση του θα πάρει ο πρωταθλητής της Formula 2 για το 2021, Όσκαρ Πιάστρι.

Από τις αρχές της περυσινής σεζόν, οι επιδόσεις του Ρικάρντο ήταν κατώτερες του Λάντο Νόρις και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούσε να τον κοντράρει. Πλέον η μεγάλη του νίκη πέρυσι στη Μόντσα φαντάζει ως ένα τυχερό αποτέλεσμα. Το 2022, με τα νέα μονοθέσια ο 33χρονος Αυστραλός ήλπιζε πως θα αλλάξει η κατάσταση, όμως σε μερικές περιπτώσεις τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα.

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στη Daily Mail, ο Ρικάρντο παραδέχθηκε πως το ψυχολογικό αντίκτυπο που είχε η έλλειψη ταχύτητάς του, τον οδήγησε στο να δει ψυχολόγο: «Η αυτοπεποίθησή μου διαλυόταν οδηγώντας ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ήθελε να “χορέψει” μαζί μου και ήταν δύσκολο στην οδήγηση. Κάθε φορά που πιστεύαμε πως βρίσκαμε λύσεις, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια νέα σειρά από προκλήσεις. Όταν δίνεις τόσα πολλά για κάτι κι αυτό δεν δουλεύει καθόλου, τότε υπάρχει λύπη, στεναχώρια. Σε “τρώει”. Πέρυσι, με επηρέασε υπερβολικά. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Θα ήμουν απρόθυμος αν κάποιος έλεγε να πάμε για φαγητό. Θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο. Άφησα την όλη κατάσταση να με επηρεάσει. Ξεκίνησα να μιλάω με ψυχολόγο πέρυσι, στην πιο δύσκολη και απαιτητική μου χρονιά. Τα αποτελέσματα από τους αγώνες, καθορίζουν σημαντικά την ευτυχία σου. Παραμελούσα τις φιλίες μου και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να μιλήσω σε κάποιον. Και με το πρόγραμμα αγώνων να είναι τόσο μεγάλο, είναι πολύ δύσκολο να μην επηρεάζεσαι από αυτά που γίνονται στην πίστα».

Επιπλέον ο Ρικάρντο παραδέχθηκε πως ήταν έκπληξη για εκείνον το γεγονός πως η McLaren θέλησε να λύσει τη μεταξύ τους συνεργασία ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου: «Μπορώ ξεκάθαρα να πω πως η αποδέσμευσή μου ήταν μη αναμενόμενη, με δεδομένο πως είχα ακόμη ένα χρόνο συμβολαίου. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Είχα στην αρχή της χρονιάς μία ειλικρινή συζήτηση με τον Αντρέας Σάιντλ και τον Ζακ Μπράουν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν ήθελα να είμαι 14ος και 15ος. Είχα την πίστη πως κάτι θα άλλαζε. Δεν συνέβη όμως κάτι μέχρι τα μέσα της χρονιάς και πήραν την απόφαση αυτή. Με έκαναν να σκεφτώ τι ακολουθεί μετά».

Για το 2023 ο Ρικάρντο μπορεί να μην έχει θέση στη Formula 1, όμως οι τελευταίες φήμες τον θέλουν ως τον τρίτο οδηγό της Mercedes-AMG.

