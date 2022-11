O Φρανκ Γκρίλο στο ρόλο του Φερούτσιο Λαμποργκίνι (vid)

Η αντιπαλότητα της Lamborghini και της Ferrari αποτυπώνεται στη νέα ταινία που θα αρχίσει να προβάλλεται στις ΗΠΑ στις 18 Νοεμβρίου.

Μετά το Ford v Ferrari που εξιστόρησε την μάχη των δύο εταιρειών στις 24 Ώρες Λε Μαν, το Χόλιγουντ καταπιάνεται με μία ακόμα αντιπαλότητα στο χώρο της αυτοκίνησης. Η ταινία «Lamborghini: The man behind the legend» ακολουθεί την ιστορία του Φερούτσιο Λαμποργκίνι και της κόντρας του με τον Έντσο Φεράρι.

Τον Λαμποργκίνι υποδύεται ο Φρανκ Γκρίλο, ενώ τον Φεράρι ο Γκάμπριελ Μπερν. Η σκηνοθεσία είναι του Ρόμπερτ Μορέσκο, βραβευμένου με Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας Crash.

Δείτε το trailer της ταινίας «Lamborghini: The man behind the legend».