O Στόφελ Φαντούρν θα είναι από την επόμενη σεζόν ο νέος αναπληρωματικός οδηγός και δοκιμαστής στην Aston Martin F1, πράγμα που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά οδηγών.

Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Μεξικού, η Aston Martin ανακοίνωσε πως θα εντάξει στο δυναμικό της τον Στόφελ Φαντούρν. Ο νυν πρωταθλητής της Formula E, θα έχει το ρόλο του δοκιμαστή και αναπληρωματικού οδηγού το 2023.

Τα καθήκοντά του θα τα μοιραστεί με τον φετινό πρωταθλητή της Formula 2, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, ο οποίος έγινε ο πρώτος οδηγός στην Ακαδημία της ομάδας του Σίλβερστον. O Βέλγος θα πάρει τη θέση του Νίκο Χούλκενμπεργκ, και ο ρόλος του θα εστιαστεί κυρίως στις δοκιμές στον προσομοιωτή και στην αντικατάσταση των Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο σε περίπτωση που δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Όντας 30 ετών και με εμπειρία από διάφορες μορφές αγώνων, η συνεισφορά του στην ομάδα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Φαντούρν μίλησε για την ευκαιρία που του έδωσε η Aston Martin: «Είναι συναρπαστικό που θα έχω ρόλο αναπληρωματικού στη Formula 1. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω το ρόλο αυτό στην Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Έχω παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς η ομάδα έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί επιχειρησιακά, και ξέρω πόσο απίστευτα αποφασισμένη είναι να σημειώσει πρόοδο σε κάθε τομέα».

