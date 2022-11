Μετά την κατάκτηση των Παγκόσμιων Τίτλων της F1 το 2021 και το 2022, η οικογένεια Φερστάπεν στοχεύει μακριά…

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι και φέτος ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του μαγικού κόσμου της Formula 1, σε μία σεζόν που ξεκίνησε στραβά αλλά ολοκληρώνεται με ονειρικό για εκείνον τρόπο.

Ο Ολλανδός κατέκτησε τον τίτλο τέσσερις στροφές πριν το τέλος του φετινού Πρωταθλήματος, στην Ιαπωνία, ενώ έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ περισσότερων νικών μέσα σε μία σεζόν και μεγαλύτερης συγκομιδής βαθμών.





Ο 25χρονος πηγαίνει με κεκτημένη ταχύτητα, η Red Bull Racing έχει το πάνω χέρι έναντι του ανταγωνισμού και παρά το ερωτηματικό του πόσο θα της στοιχίσει η ποινή για την υπέρβαση του ορίου δαπανών, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον στο οποίο ο Μαξ θα βρίσκεται ως το 2028!

Ο συνδυασμός των παραπάνω αλλά και η πίστη στις ικανότητες του γιου του, επιτρέπουν στον Γιος Φερστάπεν να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον. Μιλώντας στο talkSPORT, ο βετεράνος οδηγός που είχε αγωνιστεί σε 107 Grand Prix της F1 ανεβαίνοντας δύο φορές στο βάθρο, έκανε λόγο για ωραία χρόνια που ακολουθούν…

