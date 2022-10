Το βγαλμένο από video game φινάλε αγώνα NASCAR (vid)

Tην κίνηση της χρονιάς πραγματοποίησε ο Ρος Τσαστέιν στον αγώνα του NASCAR στο Μάρτινσβιλ, «ρίχνοντας» το ίντερνετ και κερδίζοντας τον αιώνιο σεβασμό όλων μας.

Στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουμε δει πολλά τρομερά φινάλε σε αγώνες, που ξεσηκώνουν τα πλήθη και έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη όλων. Όμως εκεί που νομίζουμε πως τα έχουμε δει όλα, έρχονται ορισμένες στιγμές που μας διαψεύδουν και ανεβάζουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα!

Στον αγώνα του NASCAR στο Μάρτινσβιλ, που θα έκρινε τους τέσσερις οδηγούς που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα σε λίγες ημέρες στο Φίνιξ, γίναμε μάρτυρες μίας μοναδικής στιγμής που έμοιαζε βγαλμένη από videogame. Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο του αγώνα, ο Ρος Τσαστέιν της Trackhouse Racing βρισκόταν στη 10η θέση και για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ήθελε την 5η θέση στην οποία βρισκόταν ο Ντένι Χάμλιν. Με τα δευτερόλεπτα να περνούν, ο Αμερικανός έκανε κάτι που κανένας άλλος δεν περίμενε - ούτε φαντάστηκε.

Στις στροφές 3 και 4, ο Τσαστέιν επέλεξε να πάει… από τον τοίχο πατώντας τέρμα το γκάζι, με το αγωνιστικό του stock car να τρίβεται στο προστατευτικό περίβλημα. Η κίνηση αυτή όχι μόνο του έδωσε επιπλέον ταχύτητα, κέρδισε 5 θέσεις και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό! Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είδε, ούτε οι ίδιοι οι σχολιαστές.

Ούτε η ίδια του η ομάδα δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί. Η αντίδρασή τους τα λέει όλα.

Από την onboard κάμερα στο αγωνιστικό του Τσαστέιν, φαίνεται ξεκάθαρα το κέρδος αυτής της τρελής και ιδιοφυούς κίνησης. Στις στροφές 3 και 4 τα αγωνιστικά μειώνουν την ταχύτητά τους περίπου στα 80 χλμ/ώρα, ενώ ο Τσαστέιν χρησιμοποιώντας και τον τοίχο κινούνταν με σχεδόν τη διπλάσια ταχύτητα.

THE MOVE THAT SENDS ROSS CHASTAIN TO THE #CHAMPIONSHIP4! pic.twitter.com/67Ku712XZf October 30, 2022

Aπό όποια γωνία λήψης κι αν δεις αυτό που έγινε στον τελευταίο γύρο, είναι μία κίνηση γεμάτη φαντασία και πολλά κότσια.

Ο Τσαστέιν παραδέχθηκε πως πηγή έμπνευσεης για την κίνηση αυτή, ήταν ένα παλιό videogame του NASCAR.

Φυσικά είχαμε και τη δημιουργία του ανάλογου meme.

A video game move that will go down in history! pic.twitter.com/GV39ww09iD — Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) October 30, 2022

Ο μεγάλος τελικός του NASCAR είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Φίνιξ. Εκτός από τον Τσαστέιν, το πρωτάθλημα διεκδικούν οι Τζόι Λογκάνο, Τσέις Έλιοτ και Κρίστοφερ Μπελ.

Only one will be crowned champion. pic.twitter.com/Dju2qqnPeA — NASCAR (@NASCAR) October 31, 2022

Φωτογραφίες: Trackhouse Racing