O Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ήταν ο ταχύτερος στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μεξικού για τη Scuderia Ferrari, καθώς ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο οδηγός που στο τέλος της περιόδου βρέθηκε στην κορυφή του FP1. O Ισπανός οδηγός σημείωσε με τη μαλακή γόμα χρόνο 1:20,707 και ήταν σχεδόν μισό δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Εξαιρετικά μικρές ήταν η διαφορές στην πρώτη περίοδο, με τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing να γράφουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, που ήταν 0,120 δευτερόλεπτα μακριά από του Σάινθ. Αρκετά απειλητικός δείχνει να είναι ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes, o οποίος ολοκλήρωσε την περίοδο στην 5η θέση, όμως ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τις Ferrari στον τελευταίο χρονομετρημένο κομμάτι.

Huge cheers for @SChecoPerez as he comes out on track for the first time! 🙌😍#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/ZnqutWX2xP — Formula 1 (@F1) October 28, 2022

Συνολικά 8 διαφορετικές ομάδες είχαν οδηγούς τους εντός της πρώτης 10άδας, με τις Haas και Williams να είναι αυτές που δεν εκπροσωπήθηκαν από οδηγό στις θέσεις αυτές.

Max spins in the twits and turns of the final sector 😵‍💫



He almost catches the slide, but ends up facing the wrong way#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/tcnDZjKPjz — Formula 1 (@F1) October 28, 2022

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν από το FP1 του Grand Prix Μεξικού. Η πρώτη κόκκινη σημαία ήρθε λόγω του Πιέτρο Φιτιπάλντι που αντικατέστησε τον Κέβιν Μάγκνουσεν στη διαδικασία, με τον Βραζιλιάνο να σταματά με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα στη VF-22 του στο 37ο λεπτό. Με 4 λεπτά να απομένουν, ο Λίαμ Λόσον, ακόμη ένας νέος οδηγός που πήρε ρόλο οδηγού στο FP1, σταμάτησε στο στάδιο με μηχανικό πρόβλημα επίσης, με τα φρένα της AT03 να παίρνουν φωτιά. Η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε και πάλι.

🚩 RED FLAG 🚩



Pietro Fittipaldi is told to pull over as he exits the pits, and he jumps out of the car on the exit of Turn 3#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LrrvlACYcw — Formula 1 (@F1) October 28, 2022

Στη McLaren, o Ντάνιελ Ρικάρντο για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα είχε προβλήματα με τα πεντάλ της MCL36, ενώ ο Γκουάνγιου Ζου «κόλλησε» στην έξοδο του pit-lane με πρόβλημα στο κιβώτιο της C42. Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας το μονοθέσιο που οδήγησε ο Τζακ Ντούχαν (πήρε τη θέση του Οκόν στο FP1), είχε κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα, με τον Αυστραλό να μην ολοκληρώνει τους γύρους που θα ήθελε στη διαδικασία.

🚩 RED FLAG 🚩



Liam Lawson's brakes cry enough, and they catch fire as the Kiwi comes into the stadium section



He's out of the car and OK, but the session won't resume#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/tS28TZFqkc — Formula 1 (@F1) October 28, 2022

Η δράση στο GP του Μέξικο Σίτι θα συνεχιστεί τα μεσάνυχτα με το FP2. H διάρκεια της διαδικασίας θα είναι 90 λεπτά και όχι 60, μιας και οι οδηγοί θα δοκιμάσουν πειραματικά ελαστικά της Pirelli για το 2023.

Αποτελέσματα FP1 GP Μεξικού

Φωτογραφίες: Ferrari