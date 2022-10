Ο Λανς Στρολ όχι μόνο εγκατέλειψε στο Grand Prix της F1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά δέχθηκε και ποινή για τον επόμενο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό.

Στον 22ο γύρο είδαμε ένα άκρως τρομακτικό ατύχημα να συμβαίνει στην πίσω ευθεία του Circuit of the Americas, ανάμεσα στις στροφές 11 και 12. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Alpine είχε επαφή με τον Λανς Στρολ της Aston Martin, στην προσπάθειά του να τον προσπεράσει για την 6η θέση της κατάταξη.

Η Alpine σηκώθηκε στις δύο ρόδες και ευτυχώς κανένας οδηγός δεν έπαθε κάτι το σοβαρό αφού παρά το γεγονός πως η AMR22 έκανε σβούρες στην πίστα, όλοι οι οδηγοί που ακολουθούσαν, απέφυγαν τον Καναδό. Παρά τη ζημιά στο μονοθέσιό του, ο Αλόνσο όχι μόνο κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά τερμάτισε εντός βαθμών, πριν... μπλέξει κι εκείνος με τους αγωνοδίκες.

Onboard with Alonso during that collision with Stroll



Both drivers are ok and, amazingly, Alonso has managed to get going again #USGP #F1 pic.twitter.com/xyAHqiDry9