Ο Μεξικανός ήταν απογοητευμένος από το πως κύλησαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της πατρίδας του.

Οι χιλιάδες Μεξικανοί που κατέκλυσαν τις κερκίδες του Autodromo Hermanos Rodriguez, ονειρεύονταν να δουν στην pole position τον ήρωά τους: τον Σέρχιο Πέρεζ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου καλά για τον οδηγό της Red Bull Racing.

Ο 32χρονος ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες δοκιμές του εικοστού γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 στην τέταρτη θέση, παρότι η RB18 αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.





«Ήταν ένα χάος, απόλυτο χάος», είπε απογοητευμένος ο Πέρεζ. «Είχαμε ένα πρόβλημα στα ηλεκτρικά του μονοθεσίου από το ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών. Παραλίγο να αποκλειστώ στο Q1, μετά παραλίγο να αποκλειστώ στο Q2. Δεν είχα σημείο αναφοράς ώστε να βελτιώσω την επίδοσή μου, σε κάποια σημαία δεν μπορούσα να αντιληφθώ καν τι γινόταν με την κατανομή πέδησης. Απόλυτο χάος. Στο τέλος, η τέταρτη θέση δεν είναι το τέλος του κόσμου αλλά σίγουρα θα μπορούσα να βρίσκομαι πολύ ψηλότερα».

Ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα ήθελε όσο τίποτα να χαρίσει στους συμπατριώτες του την πρώτη εντός έδρας pole position για Μεξικανό.





«Προφανώς, αν υπήρχε μία περίοδος κατατακτήριων δοκιμών όπου θα ήθελα να πάνε όλα τέλεια, ήταν αυτή», είπε δίχως να μπορεί να κρύψει τα αρνητικά του συναισθήματα.

Μπορεί η δεύτερη pole position στην καριέρα του στην F1 να μην ήρθε, έχει όμως μπροστά του 71 γύρους για να κυνηγήσει την πέμπτη του νίκη. Που επίσης θα είναι πρώτη για Μεξικανό στο συγκεκριμένο αγώνα.

A tricky home qualifying for Checo, but Sunday is another day 💪#MexicoGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/s6XZtmivkT