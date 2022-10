Απογοητευμένος με την έκβαση των κατατακτήριων δοκιμών της F1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, παρά το πλασάρισμά του στην πρώτη σειρά.

Από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μεξικού έγινε αντιληπτό πως η Mercedes-AMG θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η W13 έδειξε στις κατατακτήριες δοκιμές πως μπορεί να παλέψει για την pole position, με τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον να εξασφαλίζουν τις θέσεις 2 και 3, πίσω από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ράσελ έκανε ένα λάθος στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, κι έτσι έμεινε τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον Ολλανδό, με τον ίδιο να δηλώνει απογοητευμένος με το αποτέλεσμά του: «Η ομάδα άξιζε κάτι καλύτερο σήμερα, ετοίμασαν ένα πολύ καλό μονοθέσιο αυτό το τριήμερο. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα μαρτυρά τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει εδώ και τόσο καιρό και είδαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Λιούις τι ήταν ικανό να κάνει το μονοθέσιο. Πιστεύω πως η pole position ήταν δική μας αλλά έκανα έναν τραγικό τελευταίο γύρο. Κατηγορώ τον εαυτό μου γι’ αυτό αλλά στην τελική δεν δίνονται σήμερα οι βαθμοί. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην πρώτη σειρά της εκκίνησης».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Mercedes-AMG πάλεψε με αξιώσεις για την pole position μετά την Ουγγαρία, με τον νεαρό Βρετανό να εξηγεί τους λόγους που η W13 είναι ανταγωνιστική στο Μεξικό: «Φέραμε μία αναβάθμιση στο Όστιν, όμως δεν είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε εκεί τι πραγματικά μπορούσε να αποδώσει. Εδώ στο Μεξικό με το μεγάλο υψόμετρο, η αντίσταση του αέρα (drag) έχει μικρότερο αντίκτυπο, στον τομέα που χάνουμε από τη Red Bull. Μας παίρνουν τρία δέκατα του δευτερολέπτου στις ευθείες κι εδώ παίζει μικρότερο ρόλο. Γι’ αυτό είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Όσο για το τους στόχους του για τον αγώνα, ο 24χρονος ανέφερε: «Θα πάω για τη νίκη, σίγουρα. Για να δούμε τι είναι δυνατό να κάνω».

Best qualifying result of the year. Proud 💙💜 pic.twitter.com/6OgHtrOzU4