Ικανοποιημένος από την pole position για το Grand Prix της F1 στο Μεξικό αλλά όχι εφησυχασμένος παρουσιάστηκε ο Μαξ Φερστάπεν.

Η συναρπαστική μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, είχε νικητή τον Μαξ Φερστάπεν. Σε αντίθεση με το 2019 όταν έχασε εκ των υστέρων την pole γιατί αγνόησε κίτρινες σημαίες, αυτή τη φορά κανένας δεν μπορούσε να στερήσει την κορυφή από τον οδηγό της Red Bull Racing.

Παρότι σε όλη τη διαδικασία οι διαφορές ήταν ελάχιστες, την κρίσιμη στιγμή ο Ολλανδός ήταν τρία δέκατα μπροστά από τους αντιπάλους του – πράγμα που του χάρισε την έκτη του pole position σε 20 προσπάθειες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

