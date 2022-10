Ο Λιούις Χάμιλτον σχολίασε τις αποφάσεις που είχε πάρει ο τέως Διευθυντής Αγώνων της F1, Μάικλ Μάσι, και αποκάλυψε πως είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς το σπορ.

Το 2021 είναι μία χρονιά της Formula 1 που θα συζητιέται για πάρα πολλά χρόνια, λόγω του τρόπου με τον οποίο κρίθηκε το πρωτάθλημα. Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν προσέφεραν μία μάχη που κράτησε μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα της σεζόν, αλλά δεν μπορούσε παρά να υπάρχει μόνο ένας νικητής.

Στο στρατόπεδο της Mercedes-AMG νιώθουν αδικημένοι με τον τρόπο που κρίθηκε ο τίτλος στον τελευταίο γύρο - ειδικά ο Χάμιλτον. Έκτοτε, έχουμε δει την FIA να απομακρύνει τον Μάικλ Μάσι από το ρόλο του Διευθυντή Αγώνων, με τους Νιλς Βίτιχ και Εντουάρντο Φρέιτας να τον αντικαθιστούν.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά από αυτόν τον «επεισοδιακό» τελικό, ο Χάμιλτον είπε σχετικά με τις επιλογές του Μάσι στο Άμπου Ντάμπι: «Δεν γνωρίζω αν υπήρξε δόλος στις αποφάσεις του. Μοιάζει να είναι τόσο πίσω στο παρελθόν. Πιστεύω πως υπήρχε κακή επιλογή αποφάσεων. Είμαι σίγουρος πως έπαιξε ρόλο ο εγωισμός και αστάθμητοι παράγοντες. Υπήρχαν άνθρωποι που του μιλούσαν στο αυτί. Δεν πιστεύω πως υπήρξε κάτι στοχευμένο».

Μετά τον αγώνα της Yas Marina, ο Χάμιλτον εξαφανίστηκε από «προσώπου γης», μένοντας μακριά από όλα τα social media για αρκετό χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει το motorsport.com, ο 37χρονος Βρετανός δήλωσε πως επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα όσα έγιναν και είχε χάσει την πίστη του στο σπορ.

«Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι το να πιστεύεις πως το σπορ θα έκανε κάτι τέτοιο, πως θα άφηνε να συμβεί κάτι τέτοιο ενώ έχεις τόσο κόσμο που βασίζεται σε εσένα. Περιμένεις να γίνεται σωστά η δουλειά. Η έκβαση ενός πρωταθλήματος, όπου έχουν δουλέψει τόσο σκληρά πάρα πολλοί άνθρωποι, να κρίνεται από τη λάθος απόφαση ενός ανθρώπου; Δεν έχασα την αγάπη μου να δουλεύω με την ομάδα ή να οδηγώ μονοθέσια, αλλά κυριολεκτικά αναρωτιόμουν αν μπορείς να χάσεις ένα πρωτάθλημα λόγω λαθών του ίδιου του οργανισμού», είπε ο Χάμιλτον.

Το 2022 είναι μία μέτρια σεζόν για τα δεδομένα του Βρετανού, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να «γευτεί» ακόμη νίκη, έχοντας στα χέρια του την W13. Όμως στοχεύει να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 και μάλιστα από το 2023.

