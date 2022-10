Η Mercedes-AMG ετοιμάζει δραστικές αλλαγές στο μονοθέσιο της επόμενης χρονιάς για να επιστρέψει στην κορυφή της F1.

Στη νέα εποχή της Formula 1, η Mercedes-AMG παρουσίασε ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο από τα υπόλοιπα που είχαμε δει μέχρι εκείνο το σημείο. Η W13 E-Performance είναι το μοναδικό μονοθέσιο του grid με την πρωτοεμφανιζόμενη σχεδιαστική φιλοσοφία «zeropods». Όπως αποδείχθηκε, όμως, κατά τη διάρκεια του 2022, το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας δεν μπορεί να διεκδικήσει νίκες και υστερεί σημαντικά έναντι των Red Bull RB18 και Ferrari F1-75.

Με τη Mercedes να είναι δίχως νίκη μετά από 19 αγώνες φέτος, στο εργοστάσιο του Μπράκλεϊ έχει πραγματοποιηθεί πολύ σκληρή δουλειά ώστε να κατανοήσουν τι πήγε λάθος και γιατί. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, το 2023 το μονοθέσιο θα αλλάξει δραστικά.

«Πιστεύω πως το DNA του μονοθεσίου μας θα αλλάξει την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν σημαίνει πως το αμάξωμά μας θα μοιάζει πολύ διαφορετικό, αλλά ό,τι είναι μέρος του DNA του μονοθεσίου. Η αρχιτεκτονική του θα αλλάξει», ανέφερε ο Αυστριακός στο πλαίσιο του GP ΗΠΑ, με τις δηλώσεις του να φιλοξενούνται στο racingnews365.com.

Εκτός από την θεσμοθέτηση του budget cap, η Formula 1 επέβαλε περιορισμούς στη χρήση αεροδυναμικής σήραγγας και CFD στις ομάδες, ανάλογα με τη θέση που τερματίζουν στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Με δεδομένο πως η Mercedes θα ολοκληρώσει τη χρονιά στην 3η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, πίσω από τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, θέλει να εκμεταλλευτεί την περισσότερη ώρα εξέλιξης που θα έχει στη διάθεσή της: «Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, ηγούμασταν του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Αυτό σημαίνει πως ολόκληρη την περασμένη χρονιά και το πρώτο μισό του 2022 είχαμε 7% λιγότερο χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα από τη Red Bull, που αυτό είναι συνολικά 18 μήνες. Αυτό θα αντιστραφεί τώρα. Θα έχουμε 14% περισσότερο χρόνο καθώς θα τερματίσουμε 3οι, οπότε μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αυτό ακριβώς που έχουν ως στόχο οι κανονισμοί και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε το πλεονέκτημα που έχουν οι Red Bull και Ferrari».

Με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, η Mercedes βρίσκεται 56 βαθμούς πίσω από τη Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

