Την πεποίθησή του πως με ένα ανταγωνιστικό πακέτο θα πρωταγωνιστήσει ξανά στην F1 την επόμενη σεζόν και θα πάρει το πρωτάθλημα, εξέφρασε ο Λούις Χάμιλτον

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν ακόμη μία απόδειξη πως η W13 της Mercedes-AMG είναι ένα μονοθέσιο με πολλά προβλήματα. Επιπλέον είναι άκρως ευάλωτο στο προσπέρασμα, μιας και υπολείπεται της Red Bull RB18 σε απόλυτη ταχύτητη.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στον 50ο γύρο του GP ΗΠΑ, όταν ο Μαξ Φερστάπεν κάλυψε μια διαφορά 0,9 δευτερολέπτων μέσα σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, βούτηξε στην εσωτερική και προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον σε μία επική μονομαχία. Ο Βρετανός δεν είχε κανένα τρόπο να αμυνθεί έναντι του Ολλανδού, με τη σκληρή γόμα να του προσφέρει επίσης λιγότερη πρόσφυση.

Όμως η εμφάνισή του στο Τέξας, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να κερδίσει, τον γέμισε αισιοδοξία για το μέλλον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε στο Sky Sports, πως με το σωστό μονοθέσιο, θα γίνει και πάλι πρωταθλητής: «Αυτό που θα κρατήσω από τον αγώνα στο Τέξας είναι το γεγονός πως είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Είμαι ακόμα εδώ, όταν η ομάδα φτιάξει ένα καλό μονοθέσιο, θα το πάω στην κορυφή. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν μπορώ να περιγράψω τι θα σήμαινε για την ομάδα μια νίκη. Έπειτα από όλα όσα έχουμε περάσει εφέτος, όλα όσα ζήσαμε στον τελευταίο αγώνα πέρυσι. Το να πάρουμε μία νίκη θα ήταν τεράστια επιβράβευση για εμάς».

Επιπλέον, ο 37χρονος αναφέρθηκε στους τελευταίους γύρους του αγώνα, όπου ο Φερστάπεν τον καταδίωκε με μανιώδη ρυθμό: «Ήμασταν στην πρωτοπορία του αγώνα και έβλεπα πως με πλησίαζε κατά ένα δευτερόλεπτο στο γύρο και δεν είχα ουσιαστική απάντηση. Ήρθε από τόσο μακριά στην ευθεία, νομίζω σε καθαρή πίστα ήταν 10 χλμ/ώρα ταχύτεροι από εμάς. Στο τέλος της ευθείας οι καθρέπτες μου είχαν τέτοιες ταλαντώσεις που δεν μπορούσα να δω που ήταν και ήταν δύσκολο να αμυνθώ».

Παρά το γεγονός πως δεν ήρθε η νίκη στον αγώνα, η Mercedes έδειξε να έχει ταχύτερο ρυθμό από τη Scuderia Ferrari, μιας και ο Σαρλ Λεκλέρ δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Χάμιλτον μετά το δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλείας. Στο τεχνικό debrief ο Χάμιλτον φρόντισε να συγχαρεί όλους τους ανθρώπους της ομάδας του.

