Την ευκαιρία να οδηγήσει μονοθέσιο F1 της φετινής σεζόν θα έχει στο GP Μεξικού ο οδηγός της Ακαδημίας της Alpine, Τζακ Ντούχαν.

Οι κανονισμοί της Formula 1 για το 2022 υποχρεώνουν όλες τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν νέους οδηγούςε σε τουλάχιστον δύο FP1 κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Με δεδομένο πως απομένουν τρεις αγώνες για το τέλος της σεζόν, οι ομάδες που δεν τον έχουν κάνει ακόμα, έχουν λίγες ευκαιρίες για να το κάνουν πράξη.

Μία εξ’ αυτών είναι η Alpine. H γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πως οδηγός της Ακαδημίας της, Τζακ Ντούχαν, γιος του πολυπρωταθλητή του MotoGP, Μικ Ντούχαν, θα πάρει μέρος στις ελεύθερες δοκιμές των Grand Prix Μεξικού και Άμπου Ντάμπι. Στην πρώτη περίπτωση, θα πάρει τη θέση του Εστεμπάν Οκόν, ενώ στη δεύτερη του Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Ντούχαν μίλησε για την ευκαιρία που του έδωσε η Alpine: «Είμαι τρομερά ευγνώμων στην Alpine που μου έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσω στο Μεξικό και στο Άμπου Ντάμπι. Είναι τεράστια τιμή να μου εμπιστεύονται ένα μονοθέσιο της Formula 1, οπότε πρόκειται για μία ξεχωριστή εμπειρία. Έχω προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα είναι μια ιδιαίτερα συναρπαστική εμπειρία».

Η καθυστέρηση από πλευράς Alpine στη χρήση νέου οδηγού σε ελεύθερες δοκιμές σχετίζεται άμεσα με την περίπτωση του Όσκαρ Πιάστρι. H γαλλική ομάδα προόριζε τον Αυστραλό ως αντικαταστάτη του Αλόνσο, o Πιάστρι όμως επέλεξε να υπογράψει στη McLaren για το 2023.

Ο Ντούχαν, που είναι μέλος της Ακαδημίας της Alpine, θεωρείται αξιόλογος και εξελίξιμος οδηγός. Κατά τη διάρκεια του 2022 έχει πραγματοποιήσει δοκιμές με το μονοθέσιο του 2021 ως μέρος της προετοιμασίας του. Παράλληλα αγωνίζεται στη Formula 2 με τη UNI Virtuosi, όπου βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας οδηγών.



