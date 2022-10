Το Circuit of the Americas μας πρόσφερε έναν από τους συναρπαστικότερους αγώνες στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Μπροστά σε κοινό 440.000 θεατών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τη 13η νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

Όμως αυτή η νίκη ήρθε με κόπο και απαίτησε συναρπαστικά προσπεράσματα, ώσπου να έρθει το αποτέλεσμα που χάρισε στη Red Bull Racing τον τίτλο των κατασκευαστών – τον πρώτο της από το 2013.





Ο αγώνας είχε συναρπαστική πλοκή, με τα ελαστικά να παίζουν το ρόλο τους σε αυτό. Ο ρυθμός της μάχης επηρεάστηκε δυο φορές από την παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας, πράγμα που βοήθησε στο να μειωθεί η πτώση απόδοσης των ελαστικών λόγω τοπικής υπερθέρμανσης. Συνολικά η φθορά των ελαστικών ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο σ’ αυτές τις ζεστές συνθήκες.

Η στρατηγική αποδείχτηκε και πάλι κλειδί στην επιτυχία. Ο Λούις Χάμιλτον επιχείρησε να πάρει το πάνω χέρι έναντι του Φερστάπεν μπαίνοντας νωρίτερα στα pit. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική μονομαχία ανάμεσά τους. Πριν από αυτό είδαμε μια επίσης συγκλονιστική μάχη μεταξύ του Ολλανδού και του Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

"It's the old switcheroo from Leclerc!" Epic battling between Charles and Max 💪 #USGP #F1 pic.twitter.com/2AyzN9EkC4



Οι δυο οδηγοί είχαν διαφορετική γόμα στο τελευταίο μέρος και η μονομαχία τους προκάλεσε το ενδιαφέρον ενός μεγάλου Αμερικάνικου κοινού, καθώς οι δυο οδηγοί πίεσαν στο μέγιστο και τα ελαστικά τους στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Ψάχνοντας εναλλακτικές στρατηγικές, ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas τερμάτισε ψηλότερα από όσους εκκίνησαν με σκληρή γόμα. Εκκίνησε 13ος και τερμάτισε 9ος. Ήταν επίσης ο μόνος που έκανε μια αλλαγή ελαστικών. Κατάφερε να βαθμολογηθεί αφότου συμπλήρωσε 38 γύρους με τη μέση γόμα. Από την άλλη, ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ήταν ο μόνος που σταμάτησε 3 φορές καθώς έβαλε την P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα δυο γύρους πριν το τέλος και πήρε τον έξτρα βαθμό του ταχύτερου γύρου.





Ο Μάριο Ίζολα, διευθυντής motorsport της Pirelli, είπε σχετικά: «O οδηγός της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν πήρε προβάδισμα στην πρώτη στροφή. Εκκίνησε με την P Zero κίτρινη/μέση γόμα – την ίδια επιλογή είχαν οι 16 από τους 20 οδηγούς στην αρχή. Ο Φερστάπεν άλλαξε σε P Zero λευκή/σκληρή γόμα αμέσως μετά την ανάλογη κίνηση του Χάμιλτον. Ήταν επικεφαλής και παρέμεινε εκεί. Κράτησε το προβάδισμα και στις επανεκκινήσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. O Φερστάπεν πραγματοποίησε τη δεύτερη αλλαγή του βάζοντας ξανά μέση γόμα 20 γύρους πριν το τέλος. Έπεσε πίσω από το Χάμιλτον – που είχε το σκληρό ελαστικό στο τελευταίο μέρος – γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα στα pit. Ο Φερστάπεν κυνήγησε τον οδηγό της Mercedes, τον προσπέρασε και κέρδισε τον αγώνα με διαφορά 4 δευτερολέπτων. Διαχειρίστηκε τα ελαστικά του τέλεια και σφράγισε τον τίτλο των κατασκευαστών για τη Red Bull».

Ακολουθεί δράση δίχως ανάσα, με το Grand Prix στο Μεξικό. Εκεί, η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα είναι αφιερωμένη στη δοκιμή σλικ ελαστικών για το 2023.



There was drama from the very start on our last visit to Mexico! 👀#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/pVl5Ys8hOJ