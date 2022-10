Ούτε ο Χάμιλτον ούτε το καταστροφικό pit stop κατάφεραν να σταματήσουν τον Μαξ Φερστάπεν από άλλη μία επικράτηση.

Το GP ΗΠΑ, ο 19ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, ήταν άλλη μία ευκαιρία για να επιδείξουν ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing τη φετινή τους κυριαρχία. Παρότι σε κάποιο σημείο όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τον Ολλανδό, εκείνος με το πείσμα και την ταχύτητά του κατάφερε να πάρει άλλη μία νίκη, τη 13η φετινή. Ταυτόχρονα, η Red Bull Racing εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes έφτασε όσο πιο κοντά στη νίκη είχε έρθει φέτος αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία που πήρε όταν ο Φερστάπεν έχασε πολύ χρόνο στο pit stop και τελικά τερμάτισε 2ος. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο παίρνοντας την 3η θέση, παρότι ξεκίνησε τον αγώνα από τη 12η θέση.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τη θέση τους στην εκκίνηση κανονικά, εκτός από τον Οκόν που ξεκίνησε από το pit lane. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε καλύτερα από τον Κάρλος Σάινθ, κράτησε την εσωτερική γραμμή και έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή.

Sainz's race is run ❌



The damage to his car in the contact with Russell at Turn 1 has forced his retirement #USGP #F1 pic.twitter.com/k8wdBFsjhe October 23, 2022

Αυτό όμως δεν ήταν το χειρότερο που συνέβη στον Ισπανό της Ferrari, καθώς αμέσως μετά ο Τζορτζ Ράσελ τον χτύπησε από πίσω, με αποτέλεσμα να τον βγάλει εκτός πίστας. Ο Σάινθ επέστρεψε στον αγώνα τελευταίος, μόνο για επιστρέψει στο τέλος του πρώτου γύρου στο γκαράζ της ομάδας του και να εγκαταλείψει.

Το συμβάν αυτό ευνόησε τον Λούις Χάμιλτον, που ανέβηκε στη 2η θέση, αλλά ο πιο κερδισμένος ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin, που εκμεταλλεύτηκε τη σύγκρουση του Ράσελ με τον Σάινθ για να ανέβει στην 3η θέση και να αφήσει τον Βρετανό της Mercedes στην 4η. Ο Σέρχιο Πέρεζ ακολουθούσε στην 5η θέση, μπροστά από τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Πιέρ Γκασλί, τον οποίο όμως λίγο αργότερα πέρασε ο Λάντο Νόρις της McLaren για να ανέβει στην 7η θέση.

Η άνοδος του Λεκλέρ

Η χαρά του Στεολ στην 3η θέση δεν κράτησε πολύ, καθώς τον προσπέρασαν τόσο ο Ράσελ όσο και ο Πέρεζ. Ο Ράσελ ωστόσο είχε πάρει ποινή 5 δευτερολέπτων για το συμβάν με τον Σάινθ, που θα τα έκτιε στο πρώτο pit stop του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν ξεκίνησε πολύ καλά από τη 12η θέση, κερδίζοντας μόνο μία θέση στην εκκίνηση, αλλά όσο περνούσαν οι γύροι ο Μονεγάσκος της Ferrari άρχισε τις προσπεράσεις και ανέβηκε στην 7η θέση. Μπροστά του είχε πλέον τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Πίσω από τον Λεκλέρ, οι Γκασλί και Νόρις συνέχισαν να δίνουν μάχη, με τον Γάλλο της AlphaTauri να επικρατεί αρχικά, αλλά πίσω τους είχαν πλέον τον Βάλτερι Μπότας, που είχε φέρει την Alfa Romeo του στη 10η θέση και μάλιστα σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον Φερνάντο Αλόνσο, που -έχοντας σκληρή γόμα ελαστικών- ακολουθούσε μία θέση πιο πίσω.

Pit stops

Η έντονη φθορά των ελαστικών, χαρακτηριστικό της πίστας του Όστιν, έκανε αρκετούς οδηγούς να μπουν για αλλαγή νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Ήδη από το 10ο γύρου του αγώνα το pit lane απέκτησε κίνηση και τα αερόκλειδα πήραν μπροστά. Οι οδηγοί που μπήκαν πρώτα ήταν εκείνοι της δεύτερης 10άδας, με τους πρωτοπόρους να μην κάνουν ακόμα την κίνησή τους.

Ο Λούις Χάμιλτον ωστόσο άλλαξε τα μεσαία ελαστικά του με σκληρά στο 12ο γύρο, ενώ βρισκόταν πάνω από 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός και η Red Bull έδειχναν να ελέγχουν τον αγώνα και μπορούσαν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Η επιλογή τους ήταν να απαντήσουν στην κίνηση του Χάμιλτον και ο Φερστάπεν μπήκε για αλλαγή στον επόμενο γύρο, για να επιστρέψει στην πίστα στη 2η θέση, ανάμεσα στους Πέρεζ και Λεκλέρ, που δεν είχαν κάνει ακόμα το pit stop τους.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όλα από την αρχή

Με τον Φερστάπεν να βρίσκεται στην πρωτοπορία και τη διαφορά του από τον Χάμιλτον να έχει ξεπεράσει τα 6 δευτερόλεπτα, ο Βάλτερι Μπότας είχε μια έξοδο και έμεινε ακινητοποιημένος στην αμμοπαγίδα. Οι διοργανωτές έβγαλαν στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο της Alfa Romeo και οι διαφορές μηδενίστηκαν.

Ωφελημένος από αυτήν την εξέλιξη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, που καθώς δεν είχε κάνει ακόμα pit stop και βρισκόταν στη 2η θέση. Μόλις βγήκε η ένδειξη SC (Safety Car), ο Μονεγάσκος έκανε την αλλαγή ελαστικών και επέστρεψε στην πίστα στην 4η θέση, ακριβώς πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ.

Η πιο σύντομη επανεκκίνηση

Όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα, ο Φεραράπεν δεν απειλήθηκε από τον Χάμιλτον και διατήρησε την πρωτοπορία, ενώ και οι Πέρεζ και Λεκλέρ διατήρησαν τις θέσεις τους. Η επανεκκίνηση όμως κράτησε πολύ λίγο, γιατί μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο προκάλεσε ξανά την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Onboard with Alonso during that collision with Stroll



Both drivers are ok and, amazingly, Alonso has managed to get going again #USGP #F1 pic.twitter.com/xyAHqiDry9 — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Ήταν μάλλον ένα λάθος του Στρολ. Ο Αλόνσο προσπαθούσε να περάσει τον Καναδό, ο οποίος μετακινήθηκε προς τα αριστερά τη στιγμή που ο Ισπανός βρισκόταν δίπλα του. Τα μονοθέσια συγκρούστηκαν και η Aston Martin χτύπησε στον τοίχο και μισοδιαλυμένη έμεινε στη μέση της πίστας, με θραύσματα παντού τριγύρω. Η Alpine του Αλόνσο απογειώθηκε για λίγα δευτερόλεπτα αλλά κατάφερε να επιστρέψει στο γκαράζ και να συνεχίσει τον αγώνα με νέα εμπρός πτέρυγα.

Επανεκκίνηση Νο 2

Όπως και την προηγούμενη φορά, ο Μαξ Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα στην επανεκκίνηση να διατηρήσει την πρωτοπορία και μάλιστα να βγει αμέσως από το DRS του Χάμιλτον. Κάτι που δεν κατάφερε όμως να κάνει ο Σέρχιο Πέρεζ, που είχε πίσω του σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου τον Σαρλ Λεκλέρ. Ωστόσο, η ταχύτητα της Red Bull στις ευθείες ήταν τόσο καλύτερη από της Ferrari, που ακόμα και με DRS ο Λεκλέρ δυσκολευόταν να πλησιάσει.

Ο Μονεγάσκος βέβαια δεν παράτησε την προσπάθεια και έκανε μια κίνηση από την εξωτερική, ωστόσο βγήκε λίγο εκτός πίστας και αναγκάστηκε να επιστρέψει σε αυτήν πίσω από τον Μεξικανό. Στον επόμενο γύρο όμως ο Λεκλέρ με μια αποφασιστική κίνηση κατάφερε να περάσει και να πάρει την 3η θέση. Οι δύο οδηγοί εκτός από μάχη στην πίστα δίνουν άλλη μία μάχη για τη 2η θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ένα pit stop έφερε την ανατροπή

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερνε σε αυτό το σημείο του αγώνα να απομακρυνθεί από τον Λούις Χάμιλτον, όπως έκανε στο πρώτο μισό του, και ο Βρετανός τον ακολουθούσε σε απόσταση μικρότερη των 2 δευτερολέπτων. Η Mercedes έκανε την κίνησή της και φώναξε τον Χάμιλτον στα pit για αλλαγή ελαστικών, με το μυαλό φυσικά στο undercut.

Στον επόμενο γύρο ήρθε η αναμενόμενη απάντηση της Red Bull, αλλά εκεί τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ στραβά. Το pit stop του Φερστάπεν ήταν πολύ αργό, λόγω προβλήματος στο βίδωμα του εμπρός αριστερά τροχού, και ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα πίσω τόσο από τον Χάμιλτον όσο και από τον Λεκλέρ.

LAP 36/56



Verstappen pits but it's a slow stop



The Dutchman comes back out on track behind Hamilton and Leclerc#USGP #F1 pic.twitter.com/kaEKoMau0I — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Οι δύο μέχρι πρότινος διεκδικητές του τίτλου έδωσαν μία ωραία μάχη στην αμερικανική πίστα, με τον Λεκλέρ να κρατάει με πείσμα τη θέση του για όσο περισσότερο μπορούσε, προτού τελικά υποκύψει στην ανώτερη ταχύτητα της Red Bull.

Ο Χάμιλτον στην πρωτοπορία

Ο Λούις Χάμιλτον βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, μια θέση που δεν είδε πολύ συχνά φέτος, όταν πέρασε και τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος δεν είχε κάνει pit stop και είχε βρεθεί για λίγο πρώτος. Ο Γερμανός μπήκε στα pit λίγο αργότερα και εκεί καταστράφηκε οριστικά ο αγώνας του, όταν οι μηχανικοί του δεν κατάφεραν να σηκώσουν το μονοθέσιο σωστά με το γρύλλο και έχασε πάρα πολύ χρόνο.

Ο Φερστάπεν στο μεταξύ είχε βάλει το κεφάλι κάτω και προσπαθούσε να φτάσει τον Χάμιλτον. Μαζί του όμως «τραβούσε» και τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έμενε κολλημένος πίσω του. Οι δυο τους μείωναν διαρκώς τη διαφορά από τον Χάμιλτον και μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα διαμορφωνόταν μια τριπλή μάχη ανάμεσα σε Χάμμιλτον, Φερστάπεν και Λεκλέρ.

Πιο πίσω ο Πέρεζ ακολουθούσε από σχετική απόσταση στην 4η θέση και είχε ξεφύγει πολύ από τον Ράσελ στην 5η θέση. Ο Κέβιν Μάγνουσεν με τη Haas ήταν 6ος, μπροστά από τον Αλόνσο, που έκανε εντυπωσιακό αγώνα και είχε ανέβει στην 7η θέση, με ένα μονοθέσιο που προερχόταν από μια σύγκρουση, μια σύντομη πτήση και μια καλή επαφή με τις μπαριέρες. Σε ανοδική πορεία βρισκόταν ο Λάντο Νόρις, που κέρδιζε θέσεις και είχε ανέβει 6ος, μπροστά από Άλμπον και Ζου.

Μνήμες του ‘21

Ο Μαξ Φερστάπεν στο μεταξύ πλησίαζε όλο και περισσότερο τον Χάμιλτον. Ο Λεκλέρ τελικά δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν το ρυθμό και είχε μείνει περίπου 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό. Ήταν θέμα χρόνου ο Φερστάπεν να φτάσει τον Χάμιλτον και να έχουμε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στους δύο οδηγούς που διεκδίκησαν τόσο έντονα το περσινό πρωτάθλημα.

LAP 50/56



Hamilton bravely defends but he can't stop Verstappen getting past



The Dutchman leads! #USGP #F1 pic.twitter.com/qTrJC2UPHy — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Το πλεονέκτημα που είχε ο Φερστάπεν σε αυτήν τη μάχη ήταν ότι το μονοθέσιό του «φορούσε» τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, σε αντίθεση με τα σκληρά που είχε ο Χάμιλτον. Όταν ο Ολλανδός έφτασε σε απόσταση DRS εξαπέλυσε την επίθεσή του και κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε να αντεπιτεθεί στους επόμενους γύρους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει.

Το τυχερό 13

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν διατήρησε την πρώτη θέση και είδε πρώτος την καρό σημαία, για να πανηγυρίσει τη 13η φετινή του νίκη και να ισοφαρίσει το ρεκόρ των περισσότερων νικών σε μία σεζόν. Ο Λούις Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Σέρχιο Πέρεζ, Τζορτζ Ράσελ, Λάντο Νόρις, Φερνάντο Αλόνσο, Σεμπάστιαν Φέτελ, Κέβιν Μάγκνουσεν και Γιούκι Τσουνόντα.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Μεξικού σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 28-30 Οκτωβρίου.

Αποτελέσματα