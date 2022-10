Ο οδηγός της Alpine F1 έκανε ένα ποστάρισμα όλο νόημα, ενόψει της εκδίκασης της Πέμπτης για όσα έγιναν στο GP των ΗΠΑ.

Αναμφίβολα ο Φερνάντο Αλόνσο είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της σύγχρονης Formula 1 και πιστεύουμε πως θα συμφωνήσετε πως οι δύο παγκόσμιοι τίτλοι του, είναι λίγοι αν αναλογιστεί κανείς το περίσσιο ταλέντο του. Όμως την ίδια ώρα, είναι ξεκάθαρα και… πρωταθλητής στα επικοινωνιακά τρικ.

Ο Ισπανός έδωσε μία συγκλονιστική οδηγική παράσταση στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκκίνησε δέκατος-τέταρτος έχοντας ποινή πέντε θέσεων για αλλαγή κινητήρα αλλά είχε σκαρφαλώσει στην όγδοη θέση και στην επανεκκίνηση του γύρου 22, προσπάθησε να περάσει και τον μελλοντικό του teammate, Λανς Στρολ.

Ο οδηγός της Aston Martin άλλαξε κατεύθυνση την τελευταία στιγμή, συγκρούστηκαν και η Alpine A522 σηκώθηκε… σούζα. Παρά την ανώμαλη προσγείωση και τις ζημιές που υπέστη το γαλλικό μονοθέσιο, ο οδηγός από το Οβιέδο επέστρεψε στα pit, άλλαξε εμπρός αεροτομή και συνέχισε.

