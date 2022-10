Οι μαθητές ανά την Ελλάδα «δοκιμάστηκαν» και φέτος στο F1 In Schools

Η ολοκλήρωση του F1 In Schools Greece 2022 ανέδειξε Πρωταθλητές αλλά και τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στους Παγκόσμιους Τελικούς.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Τελικοί του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2022, που στο δεύτερό τους σκέλος, για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια πανδημία, έγιναν με φυσική παρουσία των ομάδων!

Με το αγωνιστικό λοιπόν κομμάτι να είναι… όπως παλιά, αναδείχθηκαν οι Πρωταθλήτριες ομάδες αλλά και οι ομάδες συνεργασίας που θα μας εκπροσωπήσουν στους Παγκόσμιους Τελικούς!

Η πρώτη φάση του F1 In Schools Greece 2022

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν ακόμα στη χώρα μας στο πρώτο μισό του έτους, οι φετινοί Εθνικοί Τελικοί του F1 in Schools αγώνες διενεργήθηκαν σε δύο φάσεις.







Η πρώτη έλαβε χώρα τον Ιούνιο, ήταν χωρίς φυσική παρουσία ομάδων και περιλάμβανε:

- Την αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων (Project Management and Enterprise Portfolio, Design & Engineering Portfolio)

- Την αξιολόγηση των σετ με τα ξεχωριστά σχέδια ορθογραφικής προβολής και τρισδιάστατης ρεαλιστικής απεικόνισης των F1 μοντέλων των ομάδων

- Την αξιολόγηση των βίντεο προφορικής παρουσίασης των ομάδων

- Τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους Τεχνικούς Κανονισμούς των 3D CAD σχεδίων των F1 μοντέλων των ομάδων.

Η δεύτερη φάση των Εθνικών Τελικών

Η επόμενη φάση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, με φυσική παρουσία των ομάδων και περιλάμβανε τους αγώνες ταχύτητας των F1 μοντέλων πάνω στην επίσημη πίστα 24 μέτρων του F1 in Schools.







Συγκεκριμένα:

- Στην Αθήνα και τις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής, για τις ομάδες από σχολεία Αττικής και Νοτίου Ελλάδας.

- Στις Σέρρες και το Κλειστό Γυμναστήριο του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, για τις ομάδες από σχολεία Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας.

- Στο Βόλο και τον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, για τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι πρωταθλήτριες ομάδες

Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε η ομάδα Anatolian Racers από το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, με την πρώτη δεκάδα να διαμορφώνεται ως εξής:

#1 Anatolian Racers από το Κολλέγιο Ανατόλια

#2 Mach1 από την Σχολή Μωραΐτη

#3 Enigma από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου

#4 GforceXanthi από το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης

#5 SBMT Racing Team από το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου

#6 Alacrity από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή

#7 Acceleracing από την Ελληνογερμανική Αγωγή

#8 Centaur από την Ελληνογερμανική Αγωγή

#9 VITESSE από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί στη Θεσσαλονίκη

#10 PiForce από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου





Στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων, στην πρώτη θέση ισοβάθμησαν οι ομάδες BoomFasters από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και Zoom Past Wheels από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν και οι δύο ομάδες Πρωταθλήτριες. Δευτεραθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Palladio Speeders από τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο Βάρης και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρέθηκε η ομάδα JoseF1 από το ιδιωτικό σχολείο Άγιος Ιωσήφ Πεύκης.

Οι ελληνικές ομάδες στους Παγκόσμιους Τελικούς

Οι παγκόσμιοι τελικοί του F1 in Schools διενεργούνται κάθε χρόνο και υποστηρίζονται από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA). Οι επόμενοι παγκόσμιοι τελικοί του διαγωνισμού F1 in Schools θα διενεργηθούν την Άνοιξη του 2023 και την Ελλάδα νομιμοποιούνται να εκπροσωπήσουν οι παρακάτω ομάδες:

- 1η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Anatolian Racers/Κολλέγιο Ανατόλια + GforceXanthi/ 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης

- 2η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Mach1/Σχολή Μωραΐτη + SBMT Racing Team/Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου

- 3η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Enigma/ Εκπαιδευτική Αναγέννηση + Alacrity/Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή

- 4η Ομάδα Διεθνούς Συνεργασίας: Acceleracing/Ελληνογερμανική Αγωγή + GForce/The English School, Nicosia, Cyprus

«Βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα»

Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε σχετικά: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools 2022 και καλή επιτυχία στις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στους Παγκόσμιους Τελικούς. Το F1 in Schools είναι από τα ελάχιστα προγράμματα στον κόσμο, που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας».





Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools της τρέχουσας σχολικής περιόδου, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM.

Επίσης, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων που θα λάβουν μέρος στους επόμενους Παγκόσμιους Τελικούς.

Σχετικά με το F1 In Schools

Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Formula 1 και ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1.







Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας CAD εργαλεία σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλεία κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ.

Οι ελληνικές επιτυχίες στους Παγκόσμιους Τελικούς

Το F1 in Schools υλοποιείται στην χώρα μας από το 2012, με μεγάλες διακρίσεις των ομάδων μας όταν διαγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως:



1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2016 στις ΗΠΑ.

4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2018 στη Σιγκαπούρη.

6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2017 στη Μαλαισία.

7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2020 στην Αγγλία.

5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2021 στην Αγγλία.