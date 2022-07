Με ελληνικές επιτυχίες και οι φετινοί Παγκόσμιοι Τελικοί του F1 In Schools (vid)

Οι Έλληνες μαθητές συνέχισαν την παράδοση και μας εκπροσώπησαν επάξια στη φετινή διοργάνωση που αποτελεί «μικρογραφία» της πραγματικής F1.

Επιτυχημένη ήταν για μία ακόμα χρονιά η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στους Παγκόσμιους Τελικούς του STEM διαγωνισμού F1 in Schools που φέτος διεξήχθησαν για 17η φορά!

Οι αγώνες διενεργήθηκαν από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου, στην πίστα του Σίλβερστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή 53 ομάδων από 25 χώρες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που υπάρχουν ακόμα λόγω covid, ήταν «υβριδικοί», με μέρος του διαγωνισμού να πραγματοποιείται για κάποιες ομάδες εκ αποστάσεως.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα Hydron από την Αυστραλία, στη δεύτερη θέση κατατάχθηκε η ομάδα Blackout από την Ουαλία και στην τρίτη θέση η ομάδα SBA Avidity Racing από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ότι αφορά στις ελληνικές συμμετοχές, δύο από τις ομάδες μας βρέθηκαν στο Top10 των καλύτερων ομάδων:

- Στην 5η θέση κατατάχθηκε η ομάδα Greco Racing Team αποτελούμενη από μαθητές από το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και το 3ο ΓΕΛ Σερρών. Επίσης, η συγκεκριμένη ομάδα κέρδισε δύο βραβεία: “Sponsorship and Marketing” και “Research and Development”.

- Στην 7η θέση κατατάχθηκε η ομάδα Vision Racing αποτελούμενη από μαθητές από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή και την Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου. Επιπρόσθετα, η εν λόγω ομάδα κέρδισε το βραβείο: “Digital Media”.





Εκτός από τις παραπάνω πολύ μεγάλες επιτυχίες, άλλη μια ομάδα μας η Lupus Racing (αποτελούμενη από μαθητές από την Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το 9ο Γυμνάσιο Βόλου) ήταν προτεινόμενη για το βραβείο: “Sustainability Award”, ενώ η ομάδα Quantum GC (αποτελούμενη από μαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Θεσσαλονίκης και το Pascal English School από την Λεμεσό Κύπρου) ήταν προτεινόμενη για το βραβείο: “Best International Collaboration Team”.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστήριξε με δωρεά του τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων που έλαβαν μέρος στους φετινούς παγκόσμιους τελικούς αγώνες του F1 in Schools. Παράλληλα, το ΙΣΝ συνεχίζει να υποστηρίζει τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools της ερχόμενης σχολικής περιόδου, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM.





Ο Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, δήλωσε για την επιτυχία των Ελληνικών ομάδων: «Σε άλλη μια δύσκολη σχολική χρονιά για μαθητές και εκπαιδευτικούς - λόγω Πανδημίας - η επιτυχία των Ελλήνων μαθητών μας κάνει πολύ χαρούμενους. Αυτές οι διακρίσεις δικαιώνουν τη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 για την διοργάνωση του διαγωνισμού F1 in Schools στην Ελλάδα και αποδεικνύουν τις τεράστιες ικανότητες που έχουν οι νέοι της χώρας μας σε κρίσιμους τομείς αιχμής και καινοτομίας. Όλες οι ομάδες μας παρουσίασαν δημιουργία και καινοτομία σε όλους τους επιμέρους τομείς του διαγωνισμού F1 in Schools, όπως η επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, ομαδικότητα και συνεργασία, ψηφιακό μάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτόμου σκέψης, διαχείριση βιώσιμων έργων και βέβαια στην μηχανική, σχεδιασμό και κατασκευή 3D μοντέλων Formula1. Οι επιτυχίες των ομάδων μας είναι σπουδαία αναγνώριση, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες όπως η Αυστραλία (8 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια) και το Ηνωμένο Βασίλειο ο διαγωνισμός έχει την αμέριστη και έμπρακτη υποστήριξη των κυβερνήσεων αυτών των χωρών και κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω από 25.000 μαθητές. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς και γονείς τους».