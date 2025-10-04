Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 κατέκτησε τη δεύτερη φετινή του pole στη Formula 1, με μία εξαιρετική εμφάνιση στη Σιγκαπούρη.

Την έβδομη pole position της καριέρας του στη Formula 1 και δεύτερη φετινή κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο 27χρονος Βρετανός αναγνωρίζει ότι η νίκη στον αγώνα της Κυριακής (εκκίνηση στις 4 μμ, ώρα Ελλάδας) δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, παρά το ότι θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του grid. Και αυτό διότι δίπλα του θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν.

«Η πίστα της Σιγκαπούρης δεν ήταν η καλύτερη για μένα στο παρελθόν, κυρίως λόγω των δικών μου λαθών. Οπότε δεν θα παρασυρθώ από την pole position. Βέβαια είναι το καλύτερο σημείο για να κερδίσεις έναν αγώνα και εδώ δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα. Ελπίζω να κρατήσω την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, όμως ο τύπος δίπλα μου (σ.σ. ο Μαξ) κάνει εξαιρετικές εκκινήσεις. Θα έχω το νου μου», απάντησε σε ερώτηση του πρώην οδηγού, Ντέιβιντ Κούλθαρτ.

A MARINA BAY MASTERCLASS FROM GEORGE! GET IN - THAT'S POLE! 🤩 pic.twitter.com/KmhZw0CWiZ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 4, 2025

Ο Ράσελ σχολίασε επίσης την εμφάνιση του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος θα εκκινήσει από την 4η θέση. «Η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη προκλήσεις, για αρκετούς λόγους. Μας περιμένει ένας μεγάλος και γεμάτος ιδρώτα αγώνας την Κυριακή. Όμως γνωρίζω ότι το μονοθέσιο έχει δυνατότητες, ο Κίμι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αυτό το διήμερο. Κέρδισα πολλά βλέποντας όσα μπορεί να κάνει».



