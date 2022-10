Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έδωσε μία εντυπωσιακή παράσταση στο Τέξας και ο Πάνος Σεϊτανίδης αναρωτιέται στο blog του αν όντως είναι η ώρα να κρεμάσει τα αγωνιστικά του γάντια.

Στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, ένας μόνο παγκόσμιος πρωταθλητής έριξε πίσω του μαύρη πέτρα ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του – ο Νίκο Ρόσμπεργκ. Μάγκας μεγάλος, αντιλήφθηκε πως πέτυχε κάτι που δεν θα μπορούσε να επαναλάβει και με θυσίες που δεν μπορούσε πια να κάνει και μας χαιρέτησε αδιάφορα.

Όλοι οι υπόλοιποι συνέχισαν να αγωνίζονται, εθισμένοι σε ένα ρόλο γεμάτο δόξα, χρήμα και επιτυχίες. Είναι δύσκολο να τα αφήνεις όλα αυτά πίσω. Και οι περισσότεροι δεν παίρνουν την απόφασή αυτή, αν δεν αρχίσει να τους την επιβάλλει η αγωνιστική τους πτώση.





Το να βρεις την κατάλληλη στιγμή για να τα παρατήσεις, είναι δύσκολη άσκηση. Για τους… πραγματικά σπουδαίους, αυτή σπάνια έχει αγωνιστικό γνώμονα. Μπορείς θαρρείς να πείσεις έναν πρωταθλητή πως δεν «το έχει» πια; Είναι αδύνατο. Η αυλαία κλείνει μόνο όταν νιώσουν κουρασμένοι, χορτάτοι, όταν η κούραση από όλα τα παρελκόμενα, επικρατεί του ενθουσιασμού για την οδήγηση και τις μάχες στην πίστα. Όταν είναι σημαντικότερη η αγκαλιά που σε περιμένει στο σπίτι, από την αγκαλιά των μηχανικών κάτω από το βάθρο!





«Αν το κριτήριο ήταν αγωνιστικό, ο Σεμπάστιαν θα έτρεχε για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά απλά δεν θέλει να συνεχίσει», είπε στο Όστιν ο Νόρμπερτ Φέτελ. Ο μπαμπάς του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, που στο τέλος της σεζόν που διανύουμε, σκοπεύει να μπει για τα καλά στα pits, ρίχνοντας καρό σημαία σε μία καριέρα σαν παραμύθι.

Σεβαστή η επιθυμία σου αλλά ρε συ Σεμπ, είσαι σίγουρος; Δεν το ρωτάω μόνο εγώ, είμαι σίγουρος πως το ρωτούν πολλοί. Θα έπρεπε να το ρωτούν όλοι. Οι φετινές εμφανίσεις του Γερμανού στην πίστα, θυμίζουν δρομέα που το πήγαινε λάου-λάου και στην τελική ευθεία κάνει ρελάνς.





Δέκατη θέση στην Ουγγαρία, όγδοη στο Βέλγιο, όγδοη στη Σιγκαπούρη, έκτη στη Σουζούκα, όγδοη στο Τέξας – στο δεύτερο μισό της σεζόν ο 35χρονος πρωταγωνιστεί στο midfield και είναι ένας από τους λόγους που η Aston Martin «ξύπνησε» βαθμολογικά, ξεκόλλησε από την ένατη και προτελευταία θέση και τώρα είναι έβδομη, έχοντας μάλιστα βλέψεις και για πιο ψηλά. Είναι μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την βαλτωμένη Alfa Romeo και είναι σαφές, πως θα μπορούσε να είναι ήδη μπροστά της και έκτη στη βαθμολογία κατασκευαστών.

Με τον Φέτελ σε ηγετικό ρόλο αλλά την ίδια ώρα, να φαντάζει «ματιασμένος». Λες και κουβαλά κατάρα που δεν τον αφήνει να πάρει όσα αξίζει. Στη Σουζούκα ο Φερνάντο Αλόνσο τον οδήγησε σε τετ α κε στην εκκίνηση. Κι όμως ο Γερμανός ανέκαμψε και πήρε την «εκδίκησή» του επικρατώντας στο photo-finish.

Στο Όστιν είχε πάλι εξαιρετική εκκίνηση, επωφελήθηκε από το timing της εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας και βρέθηκε ακόμα και να προηγείται – χρωστούσε βέβαια pit stop. Λες και το ήξερε, λες και είχε διαίσθηση πως το pit lane θα τον πλήγωνε. Βλέποντάς τον ακινητοποιημένο στο pit box ώσπου οι μηχανικοί του να καταφέρουν να αλλάξουν ελαστικά, παρακολουθώντας το χρονόμετρο να κυλάει βασανιστικά, ποιος δεν στεναχωρήθηκε;

Seb and Lewis have had some battles around this track down the years 👏#USGP #F1 pic.twitter.com/Lsuww2WZUq — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Τη θέση στη εξάδα την είχε… κλειδωμένη. Την έχασε. Ή καλύτερα, του την έχασαν. Όμως δεν το έβαλε κάτω, δεν τον λύγισε αυτή η ομαδική αστοχία. Πάλεψε, επέστρεψε στους βαθμούς και μάλιστα έδωσε μία συγκλονιστική μάχη στο φινάλε. Ξανά. Αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Κέβιν Μάγκνουσεν. Και αυτή τη φορά, με την ίδια κατάληξη: επικράτηση στο νήμα!

Sebastian Vettel with a grandstand finish in his final United States Grand Prix 💪



Catch up with all the highlights from Austin 🇺🇸#USGP #F1 — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

«Η αδρεναλίνη έκανε την καρδιά μου να χτυπά δυνατά όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού. Απόλαυσα τους τελευταίους γύρους», είπε ο Φέτελ με ένα χαμόγελο… «να» με το συμπάθιο.

Τον βλέπεις να περνά τη γραμμή του τερματισμού και να υψώνει ψηλά τη γροθιά. Ναι, για την όγδοη θέση. Όπως κάθε γνήσιος racer που δεν είναι εδώ για τα λεφτά ή για τη φήμη. Είναι ακόμα εδώ για την οδήγηση, για το πάθος, για τα συναισθήματα που του δίνει το να κινείται στο όριο τις Κυριακές. Δεν ξέρω αν έχει ήδη δεύτερες σκέψεις, αν μπορεί να τον επηρεάσει αυτή η εντυπωσιακή ρελάνς των τελευταίων αγώνων, που του δείχνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τι θα απαρνηθεί αποχωρώντας.

Αν μπορεί να του θυμίσει πως η F1 ήταν τα χρόνια που είχε… κυβέρνηση αυτοδυναμίας ως οδηγός της Red Bull Racing ή τα χρόνια που «ξυπνούσε» τον κοιμώμενο γίγαντα που άκουγε στο όνομα Scuderia Ferrari, φωνάζοντας δυνατά: «Mi senti? mi senti? Dai! Forza Ferrari». Όχι το φινάλε της απαξίωσης στο Μαρανέλο.

Το αγόρι από το Χέπενχαϊμ που κάποτε είχε μόνιμα υψωμένο το δείκτη του δεξιού του χεριού, έχει εξελιχθεί σε έναν έμπειρο πολυπρωταθλητή, που υψώνει με την ίδια περηφάνεια τη γροθιά. Ακόμα κι αν κατακτά την όγδοη θέση.

Αν αυτός δεν είναι λόγος να τον θαυμάζεις, τότε δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι. Για την υψωμένη λοιπόν γροθιά, για τη συγκίνηση της Σουζούκα, για τις μάχες στο photo-finish κι όλα τα συναρπαστικά που έχει ακόμα τούτο το σπορ, μήπως ρε σε Σεμπ δεν πρέπει να φύγεις από τώρα;

Your driver of the day, once again… Sebastian Vettel.#F1 #USGP pic.twitter.com/aYjFOtLiGP — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 23, 2022

Φωτογραφίες: Aston Martin F1