Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος για την απώλεια της pole position για τον αγώνα της F1 στο Όστιν αλλά στάθηκε στην απώλεια του Ντίτριχ Μάτεσιτζ.

Η pole position για το Grand Prix ΗΠΑ κρίθηκε για λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι αυτός που έγραψε την ταχύτερη επίδοση. Ο Ισπανός επικράτησε των Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν, και πήρε την τρίτη του pole στη σεζόν.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing θα εκκινήσει τον αγώνα δεύτερος, λόγω της ποινής 10 θέσεων του Λεκλέρ κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να επιτεθεί από νωρίς. Ο 25χρονος θέλει τη νίκη για τον ιδρυτή της Red Bull, Ντίτριχ Μάτεσιτς, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Q3, o Φερστάπεν φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος από το τραγικό αυτό γεγονός.

«Είναι άσχημα νέα για όλους. Όσα σήμαινε για τη Red Bull, για το σπορ και φυσικά για εμένα, το τι έχει κάνει για εμένα, για την καριέρα μου, για τη ζωή μου γενικότερα... είναι πολύ σκληρό. Είναι μια δύσκολη ημέρα για όλους μας. Τα δώσαμε όλα στις κατατακτήριες, αλλά χάσαμε για λίγο. Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε αύριο», ανέφερε ο Ολλανδός.

Qualifying P3 and P4 at the #USGP.



Result | SAI, LEC, Max P3, Checo P4, HAM, RUS, STR, NOR, ALO, BOT. pic.twitter.com/bKi0ncADfu