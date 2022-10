Ο Γάλλος πανηγύρισε για πρώτη φορά φέτος ενώ η ιαπωνική ομάδα σφράγισε και μαθηματικά το νταμπλ!

Μετά τον τίτλο των οδηγών με τον Κάλε Ροβάνπερα, η Toyota Gazoo Racing WRT ολοκλήρωσε τη φετινή κυριαρχία της στο WRC, κατακτώντας και τον τίτλο των κατασκευαστών – ένα ράλλυ πριν το φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022.

Και πήρε τον τίτλο με στιλ, με τον Σεμπαστιέν Οζιέ που έχει επιλεκτικό αγωνιστικό πρόγραμμα, να κατακτά τη νίκη στο Ράλλυ Καταλονίας-Ισπανίας, που είναι η 55η στην πλούσια καριέρα του και πρώτη φετινή!

Congratulations to the 2022 WRC manufacturers´ champion: @TGR_WRC 🏆 👏 #WRC I #WRCHybrid I #Toyota 🇯🇵 I #ToyotaGazooRacing I #WorldChampion pic.twitter.com/363ogp2r38

Ο Οζιέ μπήκε στο τελευταίο σκέλος με προβάδισμα 20.7 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Τιερί Νεβίλ αλλά δεν έκανε… κρουαζιέρα. Αντίθετα, πήρε δύο ειδικές διαδρομές, ανάμεσά τους και η Power Stage!

Έτσι έφτασε σε μία επιτυχία που απέδειξε πως ακόμα «το έχει» και ενδεχομένως να τον βάλει σε σκέψεις ενόψει του προγράμματος που θα έχει το 2023. Πάντως προς το παρόν, αυτό αναμένεται να μην είναι φουλ εμπλοκής.





Όσο για τον οδηγό της Hyundai Motorsport, ήταν σαφές πως δεν θα τον κυνηγούσε – αντίθετα είχε το νου του στον τρίτο Ροβάνπερα. Όταν όμως ο Φινλανδός είχε κλατάρισμα, τα πράγματα έγιναν ευκολότερα για τον Βέλγο και οι τρεις τους έμειναν στις θέσεις τους που ήταν και οι θέσεις του βάθρου.

Ο Όιτ Τάνακ δεν απείλησε και δεν απειλήθηκε στο τελευταίο σκέλος, παρά τα προβλήματα στο υβριδικό σύστημα του i20 N Rally 1. Ακολούθησε ο teammate του, Ντάνι Σόρντο, ενώ την εξάδα έκλεισε ο Έλφιν Έβανς, σε μία ακόμα χαμηλή πτήση για λογαριασμό της Toyota.





Όσο για τη μοναδική αλλαγή θέσης στο τελευταίο σκέλος, ένα κλαταρισμένο ελαστικό κόστισε στον Κρεγκ Μπριν που έπεσε ένατος. Αυτό προβίβασε τον Τακαμότο Κατσούτα στην έβδομη θέση και τον Αντριέν Φουρμό στην όγδοη, με τον Γάλλο να είναι για πρώτη φορά φέτος ο οδηγός της M-Sport με το καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.

Τελικά η πρώτη δεκάδα παρέμεινε γεμάτη με αυτοκίνητα Rally1, πράγμα ασυνήθιστο σε αυτή την υβριδική εποχή του σπορ. Αναλυτικά:





Μετά και την ασφάλτινη μάχη στην Ιβηρική Χερσόνησο, απομένει μόνο ένα ράλλυ για την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Διεξάγεται όμως στην άλλη άκρη του πλανήτη και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία!

Η Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επιστρέφει στο καλεντάρι του WRC μετά από 12 χρόνια. Ανάμεσα στις 38 συμμετοχές συναντάμε 11 πληρώματα. Η Toyota Gazoo Racing θα κατεβάσει τέσσερα Yaris Rally1 για τον εντός έδρας αγώνα της, με τους Ροβάνπερα, Οζιέ, Έβανς και τον τοπικό ήρωα Κατσούτα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ντεμπούτο στο WRC κάνει και ο πατέρας του Ιάπωνα, ο Νοριχίκο Κατσούτα, που όμως θα τρέξει με ένα GR Yaris προηγούμενης γενιάς.





Η Hyundai Motorsport θα έχει τρία i20 N με τους Τάνακ, Νεβίλ και Σόρντο. Όσο για την M-Sport Ford, θα αγωνιστεί με τέσσερα Puma Rally 1. Ο Μπριν θα τρέξει πρώτη φορά με συνοδηγό τον Τζέιμς Φούλτον ενώ στις ειδικές θα βγουν ακόμα ο Γκας Γκρίνσμιθ, ο Φουρμό αλλά και ο δικός μας, Ιορδάνης Σερδερίδης.

Όμως στον δέκατο-τρίτο και τελευταίο γύρο της τρέχουσας σεζόν που θα διεξαχθεί 10-13 Νοεμβρίου, θα έχουμε και μία συμμετοχή-έκπληξη: αυτή του νικητή Grand Prix της Formula 1, Χέικι Κοβαλάινεν! Μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική συνέντευξη του Φινλανδού στο gazzetta, πατώντας εδώ.

What a year it's been for @TGR_WRC 🤩🏆#WRC | #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/Xxxti1Fpjy