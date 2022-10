Η Hyundai Motorsport ανακοίνωσε ότι θα στηριχθεί σε έμπειρους οδηγούς την επόμενη σεζόν στο WRC, σε μία προσπάθεια να κατακτήσει και τους δύο τίτλους.

Το «διαζύγιο» στη σχέση της με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, ανακοίνωσε η Hyundai Motorsport. Το συμβόλαιο της ομάδας του WRC με τον 21 ετών οδηγό – γιο του πρώην πρωταθλητή Πέτερ Σόλμπεργκ – έληγε στα τέλη της σεζόν και δεν θα ανανεωθεί. Μάλιστα ο Σόλμπεργκ (που αγωνίζεται με τη σημαία της Σουηδίας, πατρίδας της μητέρας του) δεν θα λάβει μέρος σε κάποιον από τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς, σε Ισπανία και Ιαπωνία.

Η Hyundai Motorsport διαπίστωσε πρόσφατα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ότι οι έμπειροι οδηγοί είναι αυτοί που φέρνουν τα αποτελέσματα και τους βαθμούς. Ο νεαρός Σουηδός έχει να επιδείξει φέτος την 4η θέση στο Βέλγιο και την 5η στη Νέα Ζηλανδία, σε σύνολο 8 συμμετοχών στο πρωτάθλημα.

«Ο Όλιβερ ήταν πολύτιμο μέλος της ομάδας φέτος, δείχνοντας ότι είναι πρόθυμος να μάθει. Εντούτοις, διαπιστώσαμε τα οφέλη του να έχουμε ένα έμπειρο και σταθερό πλήρωμα στο αυτοκίνητό μας. Εκεί θα εστιάσουμε το 2023 όσον αφορά τη σύνθεσή μας», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας της Hyundai στο WRC, Ζουλιάν Μονσέ.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σόλμπεργκ εμφανίστηκε απογοητευμένος από την απόφαση της Hyundai Motorsport να μην ανανεώσει το συμβόλαιό τους για το 2023. «Είναι πολύ απογοητευτικό και λυπηρό. Η ομάδα άλλαξε τους στόχους της, αποφάσισε να συνεχίσει μόνο με έμπειρους οδηγούς. Θα παλέψω πολύ σκληρά για να συνεχίσω», δήλωσε σχετικά.

Some news to announce this morning ⬇️ pic.twitter.com/sk3bIJxpAU