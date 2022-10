Ο Βρετανός οδηγός της M-Sport είχε ένα ακόμα ατύχημα από το οποίο ευτυχώς βγήκε ανέπαφος.

Αρνητική εξέλιξη είχε και το Ράλλυ Καταλονίας-Ισπανίας για τον ταλαντούχο αλλά ακόμα άγουρο Γκας Γκρίνσμιθ. O εργοστασιακός οδηγός της M-Sport είχε άλλο ένα ατύχημα, καταστρέφοντας ένα ακόμα Ford Puma Rally1.

Ο 25χρονος βρισκόταν στη δέκατη θέση της γενικής κατάταξης όταν στην ενδέκατη ειδική διαδρομή του δωδέκατου ράλλυ του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ήρθε η άτυχη στιγμή.

Σε μία ακόμα απαιτητική ασφάλτινη ΕΔ, το πρώτο πέρασμα από τη μήκους 24.18 χιλιομέτρων «El Montmell», έπεσε θύμα υποστροφής σε μία δεξιά καμπή και η συνέχεια ήταν καταστροφική.

😧 @GreensmithGus's Saturday at @RallyRACC is over following this crash on the final stage of the morning loop#RallyRACC | #WRC | #WRCLive