Κοβαλάινεν στο Gazzetta: «Η αξιοπιστία στοίχισε στη Ferrari, θέλω να τρέξω στο Ράλλυ Ακρόπολις»

Ο Φινλανδός οδηγός μίλησε αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για τη φετινή μάχη στη Formula 1 αλλά και τη δική του, νέα καριέρα στον κόσμο των ράλλυ.

O Χέικι Κοβαλάινεν είναι μία από τις πιο συμπαθείς φιγούρες που έχουν περάσει από το grid και τα paddock της Formula 1. Τι κι αν έριξε… μαύρη πέτρα πίσω του όταν στο τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2013 ολοκληρώθηκε και η πορεία του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού;

Παραμένει αγαπητός, ως ένας από τους πιο ειλικρινείς και χαμογελαστούς οδηγούς που έχουμε δει τη νέα χιλιετία. Και ταυτόχρονα, ένας ταλαντούχος πιλότος, που συμμετείχε σε 112 Grand Prix, οδηγώντας για λογαριασμό των Renault, McLaren, Team Lotus, Caterham και Lotus F1.



From driver to firefighter! 👏 Heikki Kovalainen came to the rescue after an engine fire ended his race back in 2010 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/T3FIshTfTg

Πρωταθλητής στο World Series by Nissan, δεύτερος στο GP2 Series το 2005, αποτέλεσε επιτυχημένο απόφοιτο της ακαδημίας της Renault η οποία του έδωσε και την πρώτη ευκαιρία στο μαγικό κόσμο της Formula 1. Μετά από μόλις μία σεζόν στη γαλλική ομάδα όπου πανηγύρισε το παρθενικό του βάθρο, μεταπήδησε στη McLaren όπου αντικατέστησε τον πολύ, Φερνάντο Αλόνσο.



Στην Ουγγαρία πήρε την πρώτη και μοναδική νίκη του, πήρε μία pole, ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο με τη βρετανική ομάδα αλλά δεν μπόρεσε να σταθεί στο επίπεδο του teammate του, Λούις Χάμιλτον.



Οι σεζόν που ακολούθησαν δεν ήταν σε ανταγωνιστικές ομάδες και δεν μπόρεσε να γνωρίσει άλλες επιτυχίες. Το έκανε όμως μετά την F1, όταν μεταπήδησε στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα Super GT της Ιαπωνίας. Στη δεύτερη μόλις σεζόν του, κατέκτησε τον τίτλο toy 2016. Και σταδιακά, άρχισε να στρέφεται στα ράλλυ – Φινλανδός είναι άλλωστε, τα έχει στο αίμα του.

Συναντήσαμε τον Κοβαλάινεν στην Ουγγαρία, στο περιθώριο του Grand Prix του Χανγκαρόρινγκ και δεν χάσαμε την ευκαιρία να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί του. Μιλήσαμε τόσο για τις… πίστες όσο και για τις ειδικές διαδρομές. Ο Χέικι που σήμερα, 19 Οκτωβρίου, κλείνει τα 41, μίλησε για τη φετινή μάχη Red Bull-Ferrari, τη δική του καριέρα, το ντεμπούτο που θα κάνει στο WRC τον Νοέμβριο αλλά και το δικό μας, Ράλλυ Ακρόπολις.

Σου λείπει η Formula 1;

Προφανώς παρακολουθούσα πάντα όσα συνέβαιναν. Δεν μου έλειψε το να βρίσκομαι στα paddock, αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που δεν ήμουν εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος συνεργάζομαι με τη Φινλανδική τηλεόραση, έχω βρεθεί στο στούντιο σε εκπομπές και μεταδόσεις, με τη συμφωνία να αφορά και την παρουσία μου στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ, όμως δεν έχω έντονα συναισθήματα. Δεν είμαι στεναχωρημένος ή περιχαρής. Όμως νιώθω όμορφα.





Ειδικά σε μία πίστα ξεχωριστή πιστεύω για εσένα…

Ναι, κέρδισα εδώ το Grand Prix το 2008 αλλά είναι κάτι που έχω αφήσει πια πίσω μου. Είναι μία πολύ όμορφη ανάμνηση αλλά η ζωή και η καριέρα μου συνεχίζεται…

Μίλησε μας για αυτή. Το επόμενο βήμα ήταν και πάλι στην πίστα, στην Ιαπωνία, όμως πλέον στρέφεις την προσοχή σου και αλλού.

Η περυσινή ήταν η τελευταία μου σεζόν σε αγώνες GT και πλέον έχω επικεντρωθεί πλήρως στα ράλλυ. Συνέχισα να έχω ως βάση την Ιαπωνία και έτρεχα στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα με αυτοκίνητο της κατηγορίας WRC2, ένα Skoda Fabia R5. Με τελευταίο ράλλυ της χρονιάς για μένα, το τελευταίο της σεζόν του WRC, το Ράλλυ Ιαπωνίας, που επιστρέφει φέτος στο καλεντάρι.

Final JRC round done last weekend, we finished the series with a win! It's been a great season for Rally Team AICELLO, 6 wins out of 8 rounds and "only" 2 shunts 😂 One more event to go in November, looking forward to WRC Japan! #wrc pic.twitter.com/oorL3nD1nI