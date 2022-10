Δείτε πως ο Κάρλος Σάινθ εξασφάλισε τη δωδέκατη pole position της Scuderia Ferrari στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1.

Η Scuderia Ferrari πρωταγωνίστησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που αποτελεί τον δέκατο-ένατο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1.

Με τον Κάρλος Σάινθ στην pole position και τον Σαρλ Λεκλέρ να τον πλαισιώνει, αν και ο Μονεγάσκος δεν θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά του grid αφού έχει ποινή για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης και τούρμπο.

CARLOS SAINZ TAKES POLE! He storms to his third pole in F1, with Leclerc second-fastest, and Verstappen third #USGP #F1 pic.twitter.com/xvwibxXxKy

Για τον Ισπανό αυτή ήταν η τρίτη pole position – τόσο φέτος όσο και γενικά στην καριέρα του, μετά από εκείνες στο Σίλβερστον της Μεγάλης Βρετανίας και το Σπα του Βελγίου. Ήρθε στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, με τα χρονόμετρα να σταματούν στο 1:34.356.

«Ήταν απολαυστικός γύρος, πολύ απολαυστικός. Και δύσκολος γιατί με τον ισχυρό άνεμο που είχαμε σήμερα, κάθε στροφή ήταν και μία περιπέτεια. Κατάφερα να κάνω έναν καλό γύρο, δίχως λάθη και πήρα μία pole position που κυνηγούσα καιρό», είπε μεταξύ άλλων ο 28χρονος.

Και πράγματι, χρειάστηκε τον «τέλειο» γύρο, γιατί το φινάλε των κατατακτήριων στο Τέξας τον βρήκε μόλις 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον teammate του και 92 μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Δείτε την προσπάθεια του Μαδριλένου στο video που ακολουθεί…

It's his third pole of the year! 👏



Join @Carlossainz55 as he secures @pirellisport Pole Position around the Circuit of the Americas#USGP #F1 pic.twitter.com/B9WMnPNy8w